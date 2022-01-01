بدءاً من اليوم.. متلقي لقاح "سبوتنيك" الروسي يمكنهم دخول المملكة

بدءًا من اليوم 1 يناير 2022 يسمح لمتلقي جرعتين من لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19" بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة وتشمل العمرة والحج.

وحدثت المملكة بروتوكولات الحجر المؤسسي والتي تسمح للأشخاص مكتملي التحصين بدخول السعودية وأضافت اللقاح الروسي " سبوتينك " ضمن قائمة المسموح لهم بالقدوم.

يشار إلى أن الحجر الصحي المؤسسي هو "إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحیاً على نفقتهم الخاصة".

وخصص للحجر الصحي المؤسسي مقرات "مرفق دار الإيواء السياحي المرخص من قبل وزارة السياحة، أو مسكن الشركة المرخص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمؤهلين للحجر الصحي".