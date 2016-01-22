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"هدف" يعقد ندوة "متطلبات سوق العمل الحاضر والمستقبل"

قدمها "البرجس" بحضور مدير "الصندوق" وعدد من القيادات

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقره بالرياض اليوم، ندوة بعنوان "متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل"، قدمها الكاتب والمستشار الاقتصادي برجس بن حمود البرجس، بحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من قيادات ومنسوبي "هدف".

واستعرض "البرجس" أمام حضور الندوة، قوة الاقتصادي السعودي، وذلك من خلال لغة الأرقام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون سوق العمل المحلي أكبر مما هو عليه الآن، إضافة إلى توسع القطاع الخاص أفقياً وعمودياً سيراً مع التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

وتحدث المستشار الاقتصادي، عن الوظائف الواعدة والوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لمتطلبات واحتياجات السوق، في ظل النمو الاقتصادي وتوجه الدولة حالياً نحو تنويع مصادر الدخل، سيراً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتطرق، في ثنايا الندوة، إلى التحديات والعوامل المؤثرة على سوق العمل، وتأثير الخصخصة وتحول الخدمات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وآثارها على سوق العمل، الأمر الذي يتطلب سوقاً قوياً يرتكز على الصناعة وتوظيف التقنية في مختلف مساراتها واتجاهاتها الحديثة.

وانتقل "البرجس" إلى الوظائف الحالية والواعدة التي يحتاجها السوق السعودي، ومن ذلك الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعليم والصحة، متناولاً التأثير المستقبلي للذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية على سوق العمل، ومسارات التطوير المطلوبة لإيجاد وإحداث التوازن بين مخرجات التعليم والأسواق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يعقد ندوة "متطلبات سوق العمل الحاضر والمستقبل"
سبق

عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقره بالرياض اليوم، ندوة بعنوان "متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل"، قدمها الكاتب والمستشار الاقتصادي برجس بن حمود البرجس، بحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من قيادات ومنسوبي "هدف".

واستعرض "البرجس" أمام حضور الندوة، قوة الاقتصادي السعودي، وذلك من خلال لغة الأرقام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون سوق العمل المحلي أكبر مما هو عليه الآن، إضافة إلى توسع القطاع الخاص أفقياً وعمودياً سيراً مع التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

وتحدث المستشار الاقتصادي، عن الوظائف الواعدة والوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لمتطلبات واحتياجات السوق، في ظل النمو الاقتصادي وتوجه الدولة حالياً نحو تنويع مصادر الدخل، سيراً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتطرق، في ثنايا الندوة، إلى التحديات والعوامل المؤثرة على سوق العمل، وتأثير الخصخصة وتحول الخدمات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وآثارها على سوق العمل، الأمر الذي يتطلب سوقاً قوياً يرتكز على الصناعة وتوظيف التقنية في مختلف مساراتها واتجاهاتها الحديثة.

وانتقل "البرجس" إلى الوظائف الحالية والواعدة التي يحتاجها السوق السعودي، ومن ذلك الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعليم والصحة، متناولاً التأثير المستقبلي للذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية على سوق العمل، ومسارات التطوير المطلوبة لإيجاد وإحداث التوازن بين مخرجات التعليم والأسواق.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
05:01 PM

"هدف" يعقد ندوة "متطلبات سوق العمل الحاضر والمستقبل"

قدمها "البرجس" بحضور مدير "الصندوق" وعدد من القيادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في مقره بالرياض اليوم، ندوة بعنوان "متطلبات سوق العمل السعودي الحاضر والمستقبل"، قدمها الكاتب والمستشار الاقتصادي برجس بن حمود البرجس، بحضور مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من قيادات ومنسوبي "هدف".

واستعرض "البرجس" أمام حضور الندوة، قوة الاقتصادي السعودي، وذلك من خلال لغة الأرقام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون سوق العمل المحلي أكبر مما هو عليه الآن، إضافة إلى توسع القطاع الخاص أفقياً وعمودياً سيراً مع التنمية المستدامة التي تشهدها البلاد.

وتحدث المستشار الاقتصادي، عن الوظائف الواعدة والوظائف المطلوبة في سوق العمل السعودي خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقاً لمتطلبات واحتياجات السوق، في ظل النمو الاقتصادي وتوجه الدولة حالياً نحو تنويع مصادر الدخل، سيراً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

وتطرق، في ثنايا الندوة، إلى التحديات والعوامل المؤثرة على سوق العمل، وتأثير الخصخصة وتحول الخدمات من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص وآثارها على سوق العمل، الأمر الذي يتطلب سوقاً قوياً يرتكز على الصناعة وتوظيف التقنية في مختلف مساراتها واتجاهاتها الحديثة.

وانتقل "البرجس" إلى الوظائف الحالية والواعدة التي يحتاجها السوق السعودي، ومن ذلك الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التعليم والصحة، متناولاً التأثير المستقبلي للذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية على سوق العمل، ومسارات التطوير المطلوبة لإيجاد وإحداث التوازن بين مخرجات التعليم والأسواق.

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