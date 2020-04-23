النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كم نسبة الوفيات جراء "كورونا" في المملكة؟ هنا التفاصيل

بلغت نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية؛ أقل من واحد في المائة (0.86 %)، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات العالمية.

وسجّلت المملكة حتى اليوم 121 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المؤكدة البالغة 13930 إصابة منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وتعتبر نسبة الوفيات في المملكة مقارنة مع الـ 193 دولة التي سجلت إصابات بالفيروس؛ نسبة بسيطة وأقل بكثير من المستويات العالمية، ويعود الفضل بعد الله في ذلك إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للتصدي للفيروس ومواجهته ومنع تفشيه والحد من انتشاره.

وخصصت وزارة الصحة مؤتمراً يومياً للحديث عن الفيروس وما يستجد حوله، ما يترجم الشفافية التي نهجتها الوزارة حول الوباء، منذ تسجيل أول حالة في الثاني من شهر مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كم نسبة الوفيات جراء "كورونا" في المملكة؟ هنا التفاصيل
سبق

بلغت نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية؛ أقل من واحد في المائة (0.86 %)، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات العالمية.

وسجّلت المملكة حتى اليوم 121 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المؤكدة البالغة 13930 إصابة منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وتعتبر نسبة الوفيات في المملكة مقارنة مع الـ 193 دولة التي سجلت إصابات بالفيروس؛ نسبة بسيطة وأقل بكثير من المستويات العالمية، ويعود الفضل بعد الله في ذلك إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للتصدي للفيروس ومواجهته ومنع تفشيه والحد من انتشاره.

وخصصت وزارة الصحة مؤتمراً يومياً للحديث عن الفيروس وما يستجد حوله، ما يترجم الشفافية التي نهجتها الوزارة حول الوباء، منذ تسجيل أول حالة في الثاني من شهر مارس الماضي.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
11:05 PM

كم نسبة الوفيات جراء "كورونا" في المملكة؟ هنا التفاصيل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
25,200

بلغت نسبة الوفيات من جراء فيروس كورونا الجديد في المملكة العربية السعودية؛ أقل من واحد في المائة (0.86 %)، وهي نسبة أقل بكثير من المستويات العالمية.

وسجّلت المملكة حتى اليوم 121 حالة وفاة من إجمالي الإصابات المؤكدة البالغة 13930 إصابة منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وتعتبر نسبة الوفيات في المملكة مقارنة مع الـ 193 دولة التي سجلت إصابات بالفيروس؛ نسبة بسيطة وأقل بكثير من المستويات العالمية، ويعود الفضل بعد الله في ذلك إلى التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -رعاها الله- للتصدي للفيروس ومواجهته ومنع تفشيه والحد من انتشاره.

وخصصت وزارة الصحة مؤتمراً يومياً للحديث عن الفيروس وما يستجد حوله، ما يترجم الشفافية التي نهجتها الوزارة حول الوباء، منذ تسجيل أول حالة في الثاني من شهر مارس الماضي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة