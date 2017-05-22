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خرج ولم يعد .. أسبوع على اختفاء "العضلي" والسر بين الليث ومكة

لا يعاني أيّ اعتلالات نفسية وشُوهد أخيراً بمخططات ولي العهد

تواصل أسرة "العضلي"؛ البحث عن ابنها الشاب "مقبل حسن العضلي؛ 22 عاماً" والمفقود منذ الأربعاء الماضي، حيث أكّد شقيقه الأكبر "فايز العضلي"؛ أن شقيقه المفقود لا يعاني أيّ اعتلالات نفسية، وسافر من منزل الأسرة بمحافظة الليث إلى مكة المكرّمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلى أن انقطعت أخباره فجأةً، وهاتفه المحمول مغلق منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف شقيقه: إن شهود عيان أكّدوا له أنهم شاهدوا شقيقه المفقود، مساء أمس، في أحد مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرّمة؛ لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار.

وناشدت الأسرة كل مَن لديه معلومات عن ابنها "مقبل"؛ الاتصال على الأرقام التالية:

0503375306

0507715804

0593525049

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خرج ولم يعد .. أسبوع على اختفاء "العضلي" والسر بين الليث ومكة
سبق

تواصل أسرة "العضلي"؛ البحث عن ابنها الشاب "مقبل حسن العضلي؛ 22 عاماً" والمفقود منذ الأربعاء الماضي، حيث أكّد شقيقه الأكبر "فايز العضلي"؛ أن شقيقه المفقود لا يعاني أيّ اعتلالات نفسية، وسافر من منزل الأسرة بمحافظة الليث إلى مكة المكرّمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلى أن انقطعت أخباره فجأةً، وهاتفه المحمول مغلق منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف شقيقه: إن شهود عيان أكّدوا له أنهم شاهدوا شقيقه المفقود، مساء أمس، في أحد مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرّمة؛ لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار.

وناشدت الأسرة كل مَن لديه معلومات عن ابنها "مقبل"؛ الاتصال على الأرقام التالية:

0503375306

0507715804

0593525049

22 مايو 2019 - 17 رمضان 1440
10:50 AM

خرج ولم يعد .. أسبوع على اختفاء "العضلي" والسر بين الليث ومكة

لا يعاني أيّ اعتلالات نفسية وشُوهد أخيراً بمخططات ولي العهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تواصل أسرة "العضلي"؛ البحث عن ابنها الشاب "مقبل حسن العضلي؛ 22 عاماً" والمفقود منذ الأربعاء الماضي، حيث أكّد شقيقه الأكبر "فايز العضلي"؛ أن شقيقه المفقود لا يعاني أيّ اعتلالات نفسية، وسافر من منزل الأسرة بمحافظة الليث إلى مكة المكرّمة، وكان يتواصل مع أسرته من هناك، إلى أن انقطعت أخباره فجأةً، وهاتفه المحمول مغلق منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف شقيقه: إن شهود عيان أكّدوا له أنهم شاهدوا شقيقه المفقود، مساء أمس، في أحد مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرّمة؛ لكنه سرعان ما اختفى عن الأنظار.

وناشدت الأسرة كل مَن لديه معلومات عن ابنها "مقبل"؛ الاتصال على الأرقام التالية:

0503375306

0507715804

0593525049

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,681
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

29 مليار ..

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31.1 مليار ..

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