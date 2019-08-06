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بالفيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا وباشوت تسيل الأودية والشعاب

عدسة "سبق" وثقت جريان أودية مهرة وشيبانة

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، شملت مدينة سبت العلايا وباشوت أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

ووثقت عدسة "سبق" جريان أودية مهرة بباشوت وشيبانة بسبت العلايا بمياه الأمطار.

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بالفيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا وباشوت تسيل الأودية والشعاب
سبق

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، شملت مدينة سبت العلايا وباشوت أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

ووثقت عدسة "سبق" جريان أودية مهرة بباشوت وشيبانة بسبت العلايا بمياه الأمطار.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
11:19 PM

بالفيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا وباشوت تسيل الأودية والشعاب

عدسة "سبق" وثقت جريان أودية مهرة وشيبانة

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سويد الحارثي - بلقرن
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هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، شملت مدينة سبت العلايا وباشوت أدت إلى جريان الأودية والشعاب.

ووثقت عدسة "سبق" جريان أودية مهرة بباشوت وشيبانة بسبت العلايا بمياه الأمطار.

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