بالفيديو.. أمطار غزيرة على سبت العلايا وباشوت تسيل الأودية والشعاب

هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، شملت مدينة سبت العلايا وباشوت أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان أودية مهرة بباشوت وشيبانة بسبت العلايا بمياه الأمطار.
هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، شملت مدينة سبت العلايا وباشوت أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان أودية مهرة بباشوت وشيبانة بسبت العلايا بمياه الأمطار.
هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، شملت مدينة سبت العلايا وباشوت أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان أودية مهرة بباشوت وشيبانة بسبت العلايا بمياه الأمطار.
هطلت، اليوم الثلاثاء، أمطار غزيرة على محافظة بلقرن، شملت مدينة سبت العلايا وباشوت أدت إلى جريان الأودية والشعاب.
ووثقت عدسة "سبق" جريان أودية مهرة بباشوت وشيبانة بسبت العلايا بمياه الأمطار.