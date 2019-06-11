"الدرعان" ينال الماجستير في الخدمات الصحية

حصل ثامر الدرعان مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بـ"صحة الشرقية" على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الصحة العامة في جامعة حائل.
وقد نال "الدرعان" شهادته العلمية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى .
حصل ثامر الدرعان مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بـ"صحة الشرقية" على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الصحة العامة في جامعة حائل.
وقد نال "الدرعان" شهادته العلمية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى .
حصل ثامر الدرعان مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بـ"صحة الشرقية" على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الصحة العامة في جامعة حائل.
وقد نال "الدرعان" شهادته العلمية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى .
حصل ثامر الدرعان مدير إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بـ"صحة الشرقية" على درجة الماجستير في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات من كلية الصحة العامة في جامعة حائل.
وقد نال "الدرعان" شهادته العلمية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف الأولى .