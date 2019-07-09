النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القنصلية بنيويورك تكشف التحقيقات الأولية في فقدان سعودي بشلالات نياجرا

قامت بالتواصل مع زوجة المواطن وذويه لإطلاعهم على المستجدات

كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ قام المواطن بترك عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه.

وتفصيلاً، قالت القنصلية: انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - بالاهتمام بقضايا المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت القنصلية العامة بنيويورك بمباشرة حالة فقدان المواطن قاسم بن يحيى عداوي بعد تلقيها اتصالاً هاتفيًّا يوم الأحد صباحًا، يفيد بفقدان المواطن المذكور في شلالات نياجرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه؛ إذ ترك المواطن المذكور عائلته في السيارة، وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه.

وتابعت: قامت القنصلية بالتواصل مع مركز الشرطة، وأفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، وما زالت عملية البحث قائمة للعثور عليه، وتحديد هويته.

وتابع البيان: كما أن القنصلية قامت بالتواصل مع زوجة المواطن وذويه، وإطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والرعاية كافة لأسرة المواطن.

وتشدد القنصلية بناء على توجيهات ومتابعة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة على حرصها الدائم على سلامة المواطنين الكرام في الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات كافة لهم في حالة الحاجة على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها، أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جميع المواطنين من كل مكروه.

فقدان سعودي في شلالات نياجرا.. وتوجيهات عاجلة بمتابعة أوضاع أسرته أسرة مفقود شلالات نياجرا تروي لـ"سبق" اللحظات الأخيرة قبل اختفائه

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القنصلية بنيويورك تكشف التحقيقات الأولية في فقدان سعودي بشلالات نياجرا
سبق

كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ قام المواطن بترك عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه.

وتفصيلاً، قالت القنصلية: انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - بالاهتمام بقضايا المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت القنصلية العامة بنيويورك بمباشرة حالة فقدان المواطن قاسم بن يحيى عداوي بعد تلقيها اتصالاً هاتفيًّا يوم الأحد صباحًا، يفيد بفقدان المواطن المذكور في شلالات نياجرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه؛ إذ ترك المواطن المذكور عائلته في السيارة، وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه.

وتابعت: قامت القنصلية بالتواصل مع مركز الشرطة، وأفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، وما زالت عملية البحث قائمة للعثور عليه، وتحديد هويته.

وتابع البيان: كما أن القنصلية قامت بالتواصل مع زوجة المواطن وذويه، وإطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والرعاية كافة لأسرة المواطن.

وتشدد القنصلية بناء على توجيهات ومتابعة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة على حرصها الدائم على سلامة المواطنين الكرام في الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات كافة لهم في حالة الحاجة على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها، أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جميع المواطنين من كل مكروه.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:49 AM
اخر تعديل
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
04:05 AM

القنصلية بنيويورك تكشف التحقيقات الأولية في فقدان سعودي بشلالات نياجرا

قامت بالتواصل مع زوجة المواطن وذويه لإطلاعهم على المستجدات

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
14,357

كشفت القنصلية السعودية في نيويورك أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ قام المواطن بترك عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه قامت بإبلاغ الشرطة في حينه.

وتفصيلاً، قالت القنصلية: انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده - حفظهما الله - بالاهتمام بقضايا المواطنين السعوديين كافة، فقد قامت القنصلية العامة بنيويورك بمباشرة حالة فقدان المواطن قاسم بن يحيى عداوي بعد تلقيها اتصالاً هاتفيًّا يوم الأحد صباحًا، يفيد بفقدان المواطن المذكور في شلالات نياجرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه؛ إذ ترك المواطن المذكور عائلته في السيارة، وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه.

وتابعت: قامت القنصلية بالتواصل مع مركز الشرطة، وأفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، وما زالت عملية البحث قائمة للعثور عليه، وتحديد هويته.

وتابع البيان: كما أن القنصلية قامت بالتواصل مع زوجة المواطن وذويه، وإطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم والرعاية كافة لأسرة المواطن.

وتشدد القنصلية بناء على توجيهات ومتابعة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة على حرصها الدائم على سلامة المواطنين الكرام في الولايات المتحدة، وتقديم المساعدات كافة لهم في حالة الحاجة على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها، أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جميع المواطنين من كل مكروه.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,769
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,587
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,894
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,571

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة