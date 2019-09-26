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"نوارة "التطوعي يهدي الورود لمراقبي ومفتشي التجارة تقديراً لجهودهم

ضمن مبادرة "هي لنا دار.. وبأبنائها تدار" لتكريم أبطال الميدان

أطلق فريق ورود نوارة التطوعي مبادرة "هي لنا دار.. وبأبنائها تدار" لتكريم أبطال الميدان من العاملين في بعض القطاعات الحكومية الحيوية، تكريماً لهم وعرفاناً بما يقومون به من دور كبير في خدمة الوطن، وبدأها بزيارة لوزارة التجارة وكان في استقبال الفريق التطوعي مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد الحوتان، وذلك في مقر الوزارة بوسط مدينة الرياض.

وجاءت هذه المبادرة تزامناً مع اليوم الوطني الـ٩١ لتوحيد المملكة العربية السعودية كمشاركة مجتمعية نوعية يقدمها الفريق كجزءٍ من واجبه الوطني تجاه من عملوا بإخلاص وتفانٍ، وخصصت للمراقبين الميدانيين بوزارة التجارة شكراً لهم ولجهودهم في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع من خلال عملهم الميداني ومراقبة ورصد جميع المخالفات في الأسواق والمحال التجارية، لمنع الغش التجاري، والعلامات التجارية المقلدة، وحماية للمستهلك، وحفاظاً على مقدرات الوطن.

وتم توزيع باقات الورود والإهداءات على المفتشين والمراقبين وهم في مركباتهم الرسمية وقبل خروجهم لأداء عملهم الميداني، بحضور مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية هشال الحمدان، والذي كان له الدور البارز في انجاح المبادرة، الذي قدم شرحًا مختصرًا للمهام الرقابية للفريق، وأثنى على هذه المبادرة الوطنية التي تدل على حس المسؤولية المجتمعية لدى إدارة الفريق، مثمناً هذه الزيارة ومؤكداً على الدور المهم الذي يقدمه فريق ورود نوارة التطوعي.

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"نوارة "التطوعي يهدي الورود لمراقبي ومفتشي التجارة تقديراً لجهودهم
سبق

أطلق فريق ورود نوارة التطوعي مبادرة "هي لنا دار.. وبأبنائها تدار" لتكريم أبطال الميدان من العاملين في بعض القطاعات الحكومية الحيوية، تكريماً لهم وعرفاناً بما يقومون به من دور كبير في خدمة الوطن، وبدأها بزيارة لوزارة التجارة وكان في استقبال الفريق التطوعي مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد الحوتان، وذلك في مقر الوزارة بوسط مدينة الرياض.

وجاءت هذه المبادرة تزامناً مع اليوم الوطني الـ٩١ لتوحيد المملكة العربية السعودية كمشاركة مجتمعية نوعية يقدمها الفريق كجزءٍ من واجبه الوطني تجاه من عملوا بإخلاص وتفانٍ، وخصصت للمراقبين الميدانيين بوزارة التجارة شكراً لهم ولجهودهم في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع من خلال عملهم الميداني ومراقبة ورصد جميع المخالفات في الأسواق والمحال التجارية، لمنع الغش التجاري، والعلامات التجارية المقلدة، وحماية للمستهلك، وحفاظاً على مقدرات الوطن.

وتم توزيع باقات الورود والإهداءات على المفتشين والمراقبين وهم في مركباتهم الرسمية وقبل خروجهم لأداء عملهم الميداني، بحضور مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية هشال الحمدان، والذي كان له الدور البارز في انجاح المبادرة، الذي قدم شرحًا مختصرًا للمهام الرقابية للفريق، وأثنى على هذه المبادرة الوطنية التي تدل على حس المسؤولية المجتمعية لدى إدارة الفريق، مثمناً هذه الزيارة ومؤكداً على الدور المهم الذي يقدمه فريق ورود نوارة التطوعي.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:10 PM

"نوارة "التطوعي يهدي الورود لمراقبي ومفتشي التجارة تقديراً لجهودهم

ضمن مبادرة "هي لنا دار.. وبأبنائها تدار" لتكريم أبطال الميدان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق فريق ورود نوارة التطوعي مبادرة "هي لنا دار.. وبأبنائها تدار" لتكريم أبطال الميدان من العاملين في بعض القطاعات الحكومية الحيوية، تكريماً لهم وعرفاناً بما يقومون به من دور كبير في خدمة الوطن، وبدأها بزيارة لوزارة التجارة وكان في استقبال الفريق التطوعي مدير العلاقات العامة والإعلام أحمد الحوتان، وذلك في مقر الوزارة بوسط مدينة الرياض.

وجاءت هذه المبادرة تزامناً مع اليوم الوطني الـ٩١ لتوحيد المملكة العربية السعودية كمشاركة مجتمعية نوعية يقدمها الفريق كجزءٍ من واجبه الوطني تجاه من عملوا بإخلاص وتفانٍ، وخصصت للمراقبين الميدانيين بوزارة التجارة شكراً لهم ولجهودهم في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع من خلال عملهم الميداني ومراقبة ورصد جميع المخالفات في الأسواق والمحال التجارية، لمنع الغش التجاري، والعلامات التجارية المقلدة، وحماية للمستهلك، وحفاظاً على مقدرات الوطن.

وتم توزيع باقات الورود والإهداءات على المفتشين والمراقبين وهم في مركباتهم الرسمية وقبل خروجهم لأداء عملهم الميداني، بحضور مدير عام الإدارة العامة للرقابة التجارية هشال الحمدان، والذي كان له الدور البارز في انجاح المبادرة، الذي قدم شرحًا مختصرًا للمهام الرقابية للفريق، وأثنى على هذه المبادرة الوطنية التي تدل على حس المسؤولية المجتمعية لدى إدارة الفريق، مثمناً هذه الزيارة ومؤكداً على الدور المهم الذي يقدمه فريق ورود نوارة التطوعي.

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