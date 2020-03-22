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"صحة حفر الباطن" تلغي زيارة المرضى بالمستشفيات وتوفر الدواء لهم بمنازلهم

تماشيًا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم الأحد إلغاء الزيارات في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة حتى إشعار آخر تماشيًا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

وفي التفاصيل، وفَّرت "صحة حفر الباطن" خدمة "دواؤك يوصلك"؛ إذ تقوم بإعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية، وإيصاله إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات، وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفيًّا، وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف؛ وذلك حرصًا على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

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"صحة حفر الباطن" تلغي زيارة المرضى بالمستشفيات وتوفر الدواء لهم بمنازلهم
سبق

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم الأحد إلغاء الزيارات في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة حتى إشعار آخر تماشيًا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

وفي التفاصيل، وفَّرت "صحة حفر الباطن" خدمة "دواؤك يوصلك"؛ إذ تقوم بإعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية، وإيصاله إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات، وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفيًّا، وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف؛ وذلك حرصًا على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:46 PM

"صحة حفر الباطن" تلغي زيارة المرضى بالمستشفيات وتوفر الدواء لهم بمنازلهم

تماشيًا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا

A A A
حامد العلي - الدمام
1
1,647

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن اليوم الأحد إلغاء الزيارات في المستشفيات الحكومية والخاصة كافة حتى إشعار آخر تماشيًا مع الجهود المبذولة والإجراءات الوقائية التي تقوم بها لحماية المجتمع.

وفي التفاصيل، وفَّرت "صحة حفر الباطن" خدمة "دواؤك يوصلك"؛ إذ تقوم بإعادة صرف الدواء لمراجعي العيادات بالمستشفيات الحكومية، وإيصاله إليهم دون الحاجة لمراجعة العيادات، وذلك من خلال تواصل المريض مع المستشفى هاتفيًّا، وتزويدهم بالاسم والسجل المدني ورقم الملف؛ وذلك حرصًا على سلامة أفراد المجتمع، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة للتصدي لفيروس كورونا.

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