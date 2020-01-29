"أبا حسين": تفنيد شبهات دعاة الفتنة واجبٌ على عاتق العلماء

في ورقة عمل بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي بالقاهرة

أكد مدير المكتب العلمي بمكتب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالله أبا حسين، أن تهيئة العقول لتفنيد شبهات دعاة الفتنة واجبٌ على عاتق العلماء.

وقال الدكتور أبا حسين في ورقة العمل التي شارك بها في الجلسة السادسة بمؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي بالقاهرة، وناقشت "التجديد والأمن المجتمعي": إن نصوص الوحي أمرت بلزوم الجماعة، ونهت عن الخروج على الإمام ونزع اليد من طاعته.

ودعا العلماءَ وطلبةَ العلم إلى التعمّق في الشبهات وتفنيدها بطريقة حكيمة ليعلم الآخرون زيفها وبراءة الإسلام منها.