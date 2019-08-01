منها الذكاء الاصطناعي.. 42 دراسة يجريها معهد الملك لأبحاث الحج والعمرة

عقد اليوم لقاء الباحثين السنوي لموسم الحج برعاية الوزير بنتن

عقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، اليوم، برعاية وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ لقاء الباحثين السنوي لموسم حج 1440هـ، في قاعة الملك عبد العزيز المساندة بمقر الجامعة بالعابدية.



جاء ذلك لمناقشة الدراسات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري، بحضور مدير الجامعة بالإنابة الدكتور عبد المجيد الغامدي، ومساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، ومستشار وزير الحج والعمرة والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حاتم قاضي.



وبيّن عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور باسم قاضي؛ أن باحثي المعهد نفّذوا خلال موسم الحج الراهن 42 دراسة في مختلف المجالات؛ كالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لدراسة بيانات الحجاج أثناء إقامتهم في مكة المكرمة، ودراسة أخرى في المجال الاقتصادي لمعرفة تقدير معدلات التضخم وتحليل إنفاق الحجاج من خارج المملكة، وكذلك في مجال الأزمات كدراسة مخاطر السيول وتأثيرها على منشآت توليد الطاقة الكهربائية.



وقال الدكتور قاضي: إن معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة يعد مرجعًا رئيسيًا للدراسات والأبحاث والاستشارات والتدريب والتخطيط المتعلقة بتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة التي تسهم في تحقيق مقاصد الحج والعمرة والارتقاء بالخدمات والمرافق لخدمة ضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.



وأضاف قاضي أنه من الدراسات النوعية التي نفذها المعهد خلال العام الجاري؛ دراسة إمكانية توفير دورات مياه في المسجد الحرام؛ وهو ما تطلب العمل الميداني الاستقصائي لجمع وتحليل البيانات وعمل القياسات وأخذ العينات من بيئة المشاعر المقدسة والحرمين المكي والنبوي وساحاتهما، وتهدف الدراسة إلى النظر في إمكانية توفير دورات المياه في المسجد الحرام لتخفيف التدفقات البشرية لدورات المياه في الساحات الخارجية ومشاكل الدخول والخروج من وإلى المسجد في أوقات الذروة.