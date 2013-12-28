حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل وعدد من محافظاتها، برياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، تستمر من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
حائل
الأرصاد
حالة الطقس
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-28
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل وعدد من محافظاتها، برياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، تستمر من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
10:44 AM
حائل.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 5 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم على منطقة حائل وعدد من محافظاتها، برياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، تستمر من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.