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مصادر "سبق": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة

بعد مقطع متداول لطلاب يتمازحون واستنفار الجهات الأمنية

نفت مصادر "سبق" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.
وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر "سبق": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة
سبق

نفت مصادر "سبق" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.
وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
05:26 PM

مصادر "سبق": هذه حقيقة اختطاف طالب بمدرسة في جدة

بعد مقطع متداول لطلاب يتمازحون واستنفار الجهات الأمنية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
6,192

نفت مصادر "سبق" صحة المقطع المتداول عن اختطاف طالب بمدرسة في شمال شرق المحافظة، ووصفت ما ورد في المقطع بالمزحة، حيث كان مجموعة من الطلاب يقتادون طالباً آخر؛ لوضعه في مؤخرة سيارة يستقلها مجموعة آخرين وفقاً لما ورد بالمقطع.
وكانت الجهات الأمنية قد تفاعلت مع القضية بمحض الجد على أنه حادث بالفعل بعد تداول المقطع، حتى تأكد لديهم عدم وجود أي قضية في هذا الأمر.٩

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