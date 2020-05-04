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"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

"سبق" تكشف تفاصيل أول إصابة بـ"كورونا" بالعيدابي

عامل أجنبي تأكدت حالته بعد أخذ عينات عشوائية

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الأولى التي سُجلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة العيدابي، شرق منطقة جازان.

وقالت المصادر: المصاب عامل أجنبي، وقد اكتشفت إصابته بعد أخذ العينات العشوائية لسكن العمال، والتي ظهرت إيجابية، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي، مع جميع المخالطين.

وكان العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في منطقة جازان 482 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 369، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، وصبيا 6، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل أول إصابة بـ"كورونا" بالعيدابي
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الأولى التي سُجلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة العيدابي، شرق منطقة جازان.

وقالت المصادر: المصاب عامل أجنبي، وقد اكتشفت إصابته بعد أخذ العينات العشوائية لسكن العمال، والتي ظهرت إيجابية، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي، مع جميع المخالطين.

وكان العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في منطقة جازان 482 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 369، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، وصبيا 6، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:04 PM

"سبق" تكشف تفاصيل أول إصابة بـ"كورونا" بالعيدابي

عامل أجنبي تأكدت حالته بعد أخذ عينات عشوائية

A A A
عبدالرحمن السلماني - العيدابي
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1,912

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل الحالة الأولى التي سُجلت بـ"كورونا" وأعلنتها اليوم وزارة الصحة بمحافظة العيدابي، شرق منطقة جازان.

وقالت المصادر: المصاب عامل أجنبي، وقد اكتشفت إصابته بعد أخذ العينات العشوائية لسكن العمال، والتي ظهرت إيجابية، وتم تحويله على الفور إلى الحجر الصحي، مع جميع المخالطين.

وكان العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في منطقة جازان 482 حالة إصابة، تم تسجيلها بعدد من المدن والمحافظات، وكانت قد سجلت محافظة بيش 369، ومدينة جازان 68 إصابة، والعارضة 15، وأبوعريش 10، وصامطة 8، وصبيا 6، الطوال 5، والدرب 1، والعيدابي 1.

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