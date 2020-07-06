ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
127 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.
هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-07-06
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.
هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:33 AM
ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا
سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية في الـ24 ساعة الماضية 127 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في حصيلة إصابات يومية هي الأعلى منذ بدء الوباء.
هذا وقد تقرر إغلاق الحدود بين ولايتيْ فيكتوريا ونيو ساوث ويلز اعتبارًا من ليلة الثلاثاء، ضِمن جهود احتواء عدد الإصابات المرتفع؛ وذلك بعد محادثات جرت صباح اليوم الاثنين بين رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز ورئيسة حكومة نيو ساوث ويلز غلاديس بيرجيكليان، ورئيس الوزراء الفيدرالي سكوت موريسون.