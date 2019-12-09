معلمات ابتدائية بالباحة: الإدارة تطلب منا كشف أسئلة الاختبارات.. و"التعليم" ترد

معتبرات ذلك تناقضًا مع التعاميم التي تؤكد سرية الأسئلة ومنع الاطلاع عليها

تذمر عددٌ من معلمات المرحلة الابتدائية بتعليم الباحة من تعميم بحضور المعلمات لتدقيق أسئلة الاختبارات مع مشرفاتهن، معتبرات ذلك تناقضًا لتعاميم الوزارة التي تؤكد أهمية سرية أسئلة الاختبار ومنع الاطلاع عليها لغير معدّتها والتي تكون تحت مسؤوليتها ومعتبرات ذلك تشكيكًا في إمكانات المعلمات اللاتي أمضى بعضهن ثلاثة عقود في الميدان التعليمي ومتسائلات: مَن يتحمل مسؤولية سرية هذه الأسئلة وهل تستطيع المشرفة المطّلعة على ورقة الأسئلة تدوين اسمها وتوقيعها على الورقة لتشترك في مسؤوليتها؟

ولفتن كذلك إلى أن الوقت متأخر لإعداد دورة تدريبية والتي يفترض تسليم الأسئلة لخزانة المدرسة الأسبوع الحالي.

في حين يؤكد متحدث تعليم الباحة أن الأسئلة المطلوب إعدادها تجريبية فقط وأن الدورة مجدولة منذ بداية العام الدراسي، والتي صدر قرار وزير التعليم نهاية صفر الماضي بتعديل لائحة تقويم طلاب المرحلة الابتدائية وعودة الامتحانات التحريرية.

وقال لـ"سبق" عددٌ من معلمات تعليم الباحة إنه ورد تعميم الأسبوع الماضي- حصلت "سبق" على نسخة منه- بالحضور بدءًا من أمس الأحد وحتى الخميس لمكاتب التعليم لتدقيق أسئلة معلمات المرحلة الابتدائية وان ذلك بشأن تعديل لائحة تقويم الطلاب، مضيفات: كيف نوفق بين عرض أسئلتنا للمشرفات وتحذيرات الوزارة بسرية الاختبارات ومَن سيكون مسؤولاً عن هذه الأسئلة؟

وأردفن: "كما أن طلب عرض أسئلتنا تشكيك فاضح في إمكانات المعلمات ولاسيما أن بعضهن أمضين ثلاثة عقود في الميدان، ناهيك بتوقيتها المتأخر جدًا والتي يُفترض إنهاء كتابة وتسليم الأسئلة للمدارس هذه الأيام، كما أن المدارس ستخلو من المعلمات، حيث حُدد في أيام حضور معلمات العلوم والرياضيات والعربي والعلوم الدينية والصفوف الأولية دفعة واحدة فمن سيبقى للطالبات ولاسيما أن المدارس مكتظة بالطالبات وهي فترة مهمة في إنهاء المناهج وإجراء برامج علاجية للطالبات.

"سبق" عرضت التساؤل لمتحدث تعليم الباحة محمد سعيد هضبان الذي قال: "تعمل الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة على رفع كفايات ومهارات منسوبيها من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات في شتى الجوانب المعرفية والمهارية إيمانًا منها بأهمية دور المعلم والمعلمة في تجويد نواتج التعلم".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق نظمت الإدارة العامة للتعليم بالباحة عددًا من الدورات التدريبية للمعلمات في مجال التقويم التربوي، وهذه الدورة المشار إليها مجدولة ضمن الدورات التدريبية التي انطلقت منذ مطلع العام الدراسي الحالي 1441هـ ، كما حرصت الإدارة على نقل الأثر التدريبي للميدان من خلال نقل المعرفة والمهارات المكتسبة من قِبل المعلمات الحاضرات للبرنامج لبقية زميلاتهن في المدارس".

وبيَّن: "فيما يتعلق بمراجعة الأسئلة المعدة للاختبارات من قِبل المعلمات، فهذا يتم في الإطار التدريبي بحيث يتم صياغة أسئلة اختبارات تجريبية من قِبل المعلمات وفق التخصصات المختلفة ومن ثم دراستها وتحليلها من قِبل المشرفات التربويات ومن ثم تزويد الميدان التعليمي بالتغذية الراجعة للاستفادة منها في تجويد بناء أدوات التقويم بما يُسهم في تحسين نواتج التعلم.