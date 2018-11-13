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بعد الشوارع الغارقة.. تكليف الفِرَق الميدانية بسحب المياه ومعالجة مكامن الخطر بالليث

"الدفاع المدني" و"البلدية" نسّقا معاً لحصرها خاصة في محيط المدارس مع ضعف الشبكات

نسّقت إدارة الدفاع المدني بالليث بقيادة العقيد عواد الصبحي، مع بلدية المحافظة بقيادة المهندس محمد القحطاني، حول حصر مواقع تجمعات المياه بعد الأمطار التي هطلت على محافظة الليث مؤخراً.

وتم تكليف دوريات السلامة والفِرَق الميدانية لسحب المياه ومعالجة مكامن الخطر، خصوصاً المواقع التي تقع في محيط المدارس وتشكل خطراً على الطلاب.

وكانت محافظة الليث قد شهدت، الجمعة الماضية، أمطاراً غزيرة تسببت في غرق العديد من الشوارع، وشلت حركة السير داخل المحافظة؛ مما خلّف العديد من المستنقعات المائية؛ بسبب عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار.

وأوضحت بلدية الليث لـ"سبق"، في تصريح سابق، أن المشاريع التي أقيمت لا تغطي 20% من حاجة الليث لمشاريع تصريف السيول، كما أنه يوجد لديها نقص في المعدات، وأن الميزانية القادمة ستحمل الكثير من المشاريع؛ مؤكدة أنها تولي هذه المشاريع كل اهتماماتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الشوارع الغارقة.. تكليف الفِرَق الميدانية بسحب المياه ومعالجة مكامن الخطر بالليث
سبق

نسّقت إدارة الدفاع المدني بالليث بقيادة العقيد عواد الصبحي، مع بلدية المحافظة بقيادة المهندس محمد القحطاني، حول حصر مواقع تجمعات المياه بعد الأمطار التي هطلت على محافظة الليث مؤخراً.

وتم تكليف دوريات السلامة والفِرَق الميدانية لسحب المياه ومعالجة مكامن الخطر، خصوصاً المواقع التي تقع في محيط المدارس وتشكل خطراً على الطلاب.

وكانت محافظة الليث قد شهدت، الجمعة الماضية، أمطاراً غزيرة تسببت في غرق العديد من الشوارع، وشلت حركة السير داخل المحافظة؛ مما خلّف العديد من المستنقعات المائية؛ بسبب عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار.

وأوضحت بلدية الليث لـ"سبق"، في تصريح سابق، أن المشاريع التي أقيمت لا تغطي 20% من حاجة الليث لمشاريع تصريف السيول، كما أنه يوجد لديها نقص في المعدات، وأن الميزانية القادمة ستحمل الكثير من المشاريع؛ مؤكدة أنها تولي هذه المشاريع كل اهتماماتها.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:02 PM

بعد الشوارع الغارقة.. تكليف الفِرَق الميدانية بسحب المياه ومعالجة مكامن الخطر بالليث

"الدفاع المدني" و"البلدية" نسّقا معاً لحصرها خاصة في محيط المدارس مع ضعف الشبكات

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عوض الفهمي - الليث
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2,424

نسّقت إدارة الدفاع المدني بالليث بقيادة العقيد عواد الصبحي، مع بلدية المحافظة بقيادة المهندس محمد القحطاني، حول حصر مواقع تجمعات المياه بعد الأمطار التي هطلت على محافظة الليث مؤخراً.

وتم تكليف دوريات السلامة والفِرَق الميدانية لسحب المياه ومعالجة مكامن الخطر، خصوصاً المواقع التي تقع في محيط المدارس وتشكل خطراً على الطلاب.

وكانت محافظة الليث قد شهدت، الجمعة الماضية، أمطاراً غزيرة تسببت في غرق العديد من الشوارع، وشلت حركة السير داخل المحافظة؛ مما خلّف العديد من المستنقعات المائية؛ بسبب عدم وجود شبكة لتصريف مياه الأمطار.

وأوضحت بلدية الليث لـ"سبق"، في تصريح سابق، أن المشاريع التي أقيمت لا تغطي 20% من حاجة الليث لمشاريع تصريف السيول، كما أنه يوجد لديها نقص في المعدات، وأن الميزانية القادمة ستحمل الكثير من المشاريع؛ مؤكدة أنها تولي هذه المشاريع كل اهتماماتها.

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