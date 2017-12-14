حالة التقلبات الماطرة تسجل حضورها و"الأرصاد" تستبقها بـ12 تنبيهاً

هطولات متفرقة بمعظم المناطق.. الرياض ومكة والقصيم في الواجهة

بدأت حالة التقلبات التي توقعتها "الأرصاد" تسجل حضورها على معظم مناطق المملكة فيما استبقها نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد بـ12 تنبيهاً أغلبها لحالات ماطرة تتواصل لمساء اليوم الخميس.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبوعريش والحرث والدائر والعارضة وفيفا وهروب.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص والخميس ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان، كما صدر لمنطقة مكة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى السادسة من صباح الجمعة ببحرة وجدة وخليص ورابغ.

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى منتصف الليل بالحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع.

الرياض: تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى العاشرة مساء اليوم بالدوادمي وعفيف.

القصيم

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى 11 مساء الخميس بالأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

حائل

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى العاشرة مساء الخميس بالحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة برفحاء، إضافة لتنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع وتدني الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بطريف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن وراس تنورة وقرية العليا.

وكانت قد قالت الهيئة العام للأرصاد إن حالتي تقلبات جوية ستؤثران في أجواء المملكة الأيام المقبلة؛ حيث تبدأ الأولى اليوم الخميس وتستمر للجمعة، وتوقعت الهيئة أن تتأثر بعض المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وعن الحالة الثانية، قالت الهيئة: "حسب مخرجات النماذج العددية يتوقع -بمشيئة الله- تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد (18/ 4/ 1441هـ الموافق 15/ 12/ 2019م) على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية)".

وأضافت الهيئة: "سوف يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة".