النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حالة التقلبات الماطرة تسجل حضورها و"الأرصاد" تستبقها بـ12 تنبيهاً

هطولات متفرقة بمعظم المناطق.. الرياض ومكة والقصيم في الواجهة

بدأت حالة التقلبات التي توقعتها "الأرصاد" تسجل حضورها على معظم مناطق المملكة فيما استبقها نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد بـ12 تنبيهاً أغلبها لحالات ماطرة تتواصل لمساء اليوم الخميس.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبوعريش والحرث والدائر والعارضة وفيفا وهروب.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص والخميس ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان، كما صدر لمنطقة مكة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى السادسة من صباح الجمعة ببحرة وجدة وخليص ورابغ.

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى منتصف الليل بالحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع.

الرياض: تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى العاشرة مساء اليوم بالدوادمي وعفيف.

القصيم

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى 11 مساء الخميس بالأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

حائل

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى العاشرة مساء الخميس بالحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة برفحاء، إضافة لتنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع وتدني الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بطريف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن وراس تنورة وقرية العليا.

وكانت قد قالت الهيئة العام للأرصاد إن حالتي تقلبات جوية ستؤثران في أجواء المملكة الأيام المقبلة؛ حيث تبدأ الأولى اليوم الخميس وتستمر للجمعة، وتوقعت الهيئة أن تتأثر بعض المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وعن الحالة الثانية، قالت الهيئة: "حسب مخرجات النماذج العددية يتوقع -بمشيئة الله- تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد (18/ 4/ 1441هـ الموافق 15/ 12/ 2019م) على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية)".

وأضافت الهيئة: "سوف يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة".

التقلبات الجوية أمطار الأرصاد الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حالة التقلبات الماطرة تسجل حضورها و"الأرصاد" تستبقها بـ12 تنبيهاً
سبق

بدأت حالة التقلبات التي توقعتها "الأرصاد" تسجل حضورها على معظم مناطق المملكة فيما استبقها نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد بـ12 تنبيهاً أغلبها لحالات ماطرة تتواصل لمساء اليوم الخميس.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبوعريش والحرث والدائر والعارضة وفيفا وهروب.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص والخميس ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان، كما صدر لمنطقة مكة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى السادسة من صباح الجمعة ببحرة وجدة وخليص ورابغ.

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى منتصف الليل بالحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع.

الرياض: تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى العاشرة مساء اليوم بالدوادمي وعفيف.

القصيم

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى 11 مساء الخميس بالأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

حائل

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى العاشرة مساء الخميس بالحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة برفحاء، إضافة لتنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع وتدني الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بطريف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن وراس تنورة وقرية العليا.

وكانت قد قالت الهيئة العام للأرصاد إن حالتي تقلبات جوية ستؤثران في أجواء المملكة الأيام المقبلة؛ حيث تبدأ الأولى اليوم الخميس وتستمر للجمعة، وتوقعت الهيئة أن تتأثر بعض المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وعن الحالة الثانية، قالت الهيئة: "حسب مخرجات النماذج العددية يتوقع -بمشيئة الله- تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد (18/ 4/ 1441هـ الموافق 15/ 12/ 2019م) على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية)".

وأضافت الهيئة: "سوف يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة".

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
02:55 PM

حالة التقلبات الماطرة تسجل حضورها و"الأرصاد" تستبقها بـ12 تنبيهاً

هطولات متفرقة بمعظم المناطق.. الرياض ومكة والقصيم في الواجهة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
24,350

بدأت حالة التقلبات التي توقعتها "الأرصاد" تسجل حضورها على معظم مناطق المملكة فيما استبقها نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد بـ12 تنبيهاً أغلبها لحالات ماطرة تتواصل لمساء اليوم الخميس.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبوعريش والحرث والدائر والعارضة وفيفا وهروب.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بالباحة والحجرة والعقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد وقلوة.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثامنة مساء اليوم بأبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص والخميس ورجال المع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

مكة المكرمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى التاسعة مساء اليوم بأضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان، كما صدر لمنطقة مكة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى السادسة من صباح الجمعة ببحرة وجدة وخليص ورابغ.

المدينة المنورة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى منتصف الليل بالحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع.

الرياض: تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى العاشرة مساء اليوم بالدوادمي وعفيف.

القصيم

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى 11 مساء الخميس بالأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.

حائل

تنبيه متقدم وإنذار جديد لحالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية حتى العاشرة مساء الخميس بالحائط والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة برفحاء، إضافة لتنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع وتدني الرؤية حتى السادسة مساء اليوم بطريف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة أمطار رعدية وأتربة مثارة مع رياح نشطة وتدني الرؤية حتى الثانية من صباح الجمعة بالخفجي والنعيرية وحفر الباطن وراس تنورة وقرية العليا.

وكانت قد قالت الهيئة العام للأرصاد إن حالتي تقلبات جوية ستؤثران في أجواء المملكة الأيام المقبلة؛ حيث تبدأ الأولى اليوم الخميس وتستمر للجمعة، وتوقعت الهيئة أن تتأثر بعض المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وعن الحالة الثانية، قالت الهيئة: "حسب مخرجات النماذج العددية يتوقع -بمشيئة الله- تأثير حالة مطرية أخرى ابتداءً من يوم الأحد (18/ 4/ 1441هـ الموافق 15/ 12/ 2019م) على مناطق (مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، القصيم، الرياض، الشرقية)".

وأضافت الهيئة: "سوف يتم إصدار التقارير اللازمة للحالة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,193
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة