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كورونا.. الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة و228 بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 827504 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 803923 حالة شفاء بعد تسجيل 870 حالة إضافية، كما سُجلت 11 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 10753 حالة.

المغرب

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 935560 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 14355 وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 910540 حالة.

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كورونا.. الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة و228 بالمغرب
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 827504 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 803923 حالة شفاء بعد تسجيل 870 حالة إضافية، كما سُجلت 11 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 10753 حالة.

المغرب

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 935560 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 14355 وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 910540 حالة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
07:02 PM

كورونا.. الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة و228 بالمغرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 827504 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 803923 حالة شفاء بعد تسجيل 870 حالة إضافية، كما سُجلت 11 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 10753 حالة.

المغرب

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 935560 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 14355 وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 910540 حالة.

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