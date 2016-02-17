نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على منافذ ومراكز البيع في نشاط بيع الساعات بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة. وأبان مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حسين آل عنكيص أن اللجنة قامت بزيارة 21 منشأة لبيع الساعات، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 28 موظفًا، منهم موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 17 وافدًا من مختلف الجنسيات. وأفاد أن الجولات شملت حصر 3 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأة واحدة تعمل بالنشاط، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 62%، داعياً أصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين للمسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفادياً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

لجنة التوطين بنجران تحصر 3 فرص عمل في نشاط بيع الساعات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-17 نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على منافذ ومراكز البيع في نشاط بيع الساعات بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأبان مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حسين آل عنكيص أن اللجنة قامت بزيارة 21 منشأة لبيع الساعات، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 28 موظفًا، منهم موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 17 وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأفاد أن الجولات شملت حصر 3 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأة واحدة تعمل بالنشاط، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 62%، داعياً أصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين للمسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفادياً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 11:21 AM

اخر تعديل 17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 07:35 PM

لجنة التوطين بنجران تحصر 3 فرص عمل في نشاط بيع الساعات خلال جولات نفذتها للتأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة





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نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على منافذ ومراكز البيع في نشاط بيع الساعات بمدينة نجران ومحافظة حبونا؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأبان مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حسين آل عنكيص أن اللجنة قامت بزيارة 21 منشأة لبيع الساعات، حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 28 موظفًا، منهم موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين بالنشاط 17 وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأفاد أن الجولات شملت حصر 3 فرص عمل جديدة للمواطنين، وإنذار منشأة واحدة تعمل بالنشاط، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في المنشآت التي جرى زيارتها تصل إلى 62%، داعياً أصحاب الأنشطة المستهدفة بالتوطين للمسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفادياً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.