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أهالي "بشاير جدة" يأملون في انتهاء معاناتهم مع الخدمات البلدية بداية العام الجديد

بعدما وعدتهم الجهات المعنية بسفلتة الشوارع وإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم

يأمل عددٌ من أهالي مخطط حي البشاير الجديد بمحافظة جدة أن تنتهي معاناتهم بسبب نقص الخدمات البلدية من سفلتة شوارع المخطط والكهرباء مع بداية العام الميلادي الجديد بعد أن وعدتهم الجهة المعنية بإيجاد حلول لهم أهمها إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، لكون المخطط رسميًا ومعتمدًا داخل النطاق العمراني.

وفي التفاصيل، قال المواطن عبدالله الأحمري من أهالي مخطط البشاير إن سكان المخطط يستبشرون خلال الفترة القادمة بوجود الخدمات للبنية التحتية في المخطط خصوصًا بعد الميزانية، فالحاجة ماسة إلى شبكة مياه وشبكة صرف صحي وسفلتة وإنارة وهاتف ثابت ومدارس بالمخطط الذي ينتصف أحياء قائمة متوفرة بها جميع الخدمات ومكتظة بالسكان.

وبيّن الأحمري أن أهالي حي مخطط البشاير الجديد بجدة أصابتهم خيبة أمل كبيرة وضعت العديد من الأشخاص الذين كانوا يأملون البناء والسكن في هذا الحي بين نارين، دفع أقساط القروض العقارية للبنوك الممولة من جهة ودفع الإيجار لمساكنهم الحالية من جهة أخرى بسبب تأخر وصول الخدمات الضرورية إليه.

وعبّر الأحمري عن تفاؤله بأن الفترة القريبة القادمة ستشهد انتهاء معاناة سكان المخطط بإيصال التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات البلدية المهمة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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أهالي "بشاير جدة" يأملون في انتهاء معاناتهم مع الخدمات البلدية بداية العام الجديد
سبق

يأمل عددٌ من أهالي مخطط حي البشاير الجديد بمحافظة جدة أن تنتهي معاناتهم بسبب نقص الخدمات البلدية من سفلتة شوارع المخطط والكهرباء مع بداية العام الميلادي الجديد بعد أن وعدتهم الجهة المعنية بإيجاد حلول لهم أهمها إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، لكون المخطط رسميًا ومعتمدًا داخل النطاق العمراني.

وفي التفاصيل، قال المواطن عبدالله الأحمري من أهالي مخطط البشاير إن سكان المخطط يستبشرون خلال الفترة القادمة بوجود الخدمات للبنية التحتية في المخطط خصوصًا بعد الميزانية، فالحاجة ماسة إلى شبكة مياه وشبكة صرف صحي وسفلتة وإنارة وهاتف ثابت ومدارس بالمخطط الذي ينتصف أحياء قائمة متوفرة بها جميع الخدمات ومكتظة بالسكان.

وبيّن الأحمري أن أهالي حي مخطط البشاير الجديد بجدة أصابتهم خيبة أمل كبيرة وضعت العديد من الأشخاص الذين كانوا يأملون البناء والسكن في هذا الحي بين نارين، دفع أقساط القروض العقارية للبنوك الممولة من جهة ودفع الإيجار لمساكنهم الحالية من جهة أخرى بسبب تأخر وصول الخدمات الضرورية إليه.

وعبّر الأحمري عن تفاؤله بأن الفترة القريبة القادمة ستشهد انتهاء معاناة سكان المخطط بإيصال التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات البلدية المهمة.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
01:19 AM

أهالي "بشاير جدة" يأملون في انتهاء معاناتهم مع الخدمات البلدية بداية العام الجديد

بعدما وعدتهم الجهات المعنية بسفلتة الشوارع وإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم

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سعود الدعجاني - جدة
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يأمل عددٌ من أهالي مخطط حي البشاير الجديد بمحافظة جدة أن تنتهي معاناتهم بسبب نقص الخدمات البلدية من سفلتة شوارع المخطط والكهرباء مع بداية العام الميلادي الجديد بعد أن وعدتهم الجهة المعنية بإيجاد حلول لهم أهمها إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم، لكون المخطط رسميًا ومعتمدًا داخل النطاق العمراني.

وفي التفاصيل، قال المواطن عبدالله الأحمري من أهالي مخطط البشاير إن سكان المخطط يستبشرون خلال الفترة القادمة بوجود الخدمات للبنية التحتية في المخطط خصوصًا بعد الميزانية، فالحاجة ماسة إلى شبكة مياه وشبكة صرف صحي وسفلتة وإنارة وهاتف ثابت ومدارس بالمخطط الذي ينتصف أحياء قائمة متوفرة بها جميع الخدمات ومكتظة بالسكان.

وبيّن الأحمري أن أهالي حي مخطط البشاير الجديد بجدة أصابتهم خيبة أمل كبيرة وضعت العديد من الأشخاص الذين كانوا يأملون البناء والسكن في هذا الحي بين نارين، دفع أقساط القروض العقارية للبنوك الممولة من جهة ودفع الإيجار لمساكنهم الحالية من جهة أخرى بسبب تأخر وصول الخدمات الضرورية إليه.

وعبّر الأحمري عن تفاؤله بأن الفترة القريبة القادمة ستشهد انتهاء معاناة سكان المخطط بإيصال التيار الكهربائي وغيرها من الخدمات البلدية المهمة.

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