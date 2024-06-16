المدينة المنورة.. مصادرة 3575 كيلوجرامًا من الخضار والفاكهة التالفة

خلال الجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة على عدد من الأسواق بالمنطقة

نفّذت أمانة منطقة المدينة المنورة 355 جولة ميدانية للرقابة على السوق المركزي للخضار والفواكه، والأسواق المؤقتة، التي تم استحداثها في عدد من الأحياء لتداول الخضار والفاكهة؛ أسفرت عن مصادرة 3575 كيلوجرامًا من منتجات الخضار والفاكهة التالفة، ومصادرة 25 عربة نقل مخالفة.

وشددت أمانة المدينة المنورة على استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية؛ حفاظًا على سلامة الجميع، وتقيد الباعة بالتعليمات النظامية المتعلقة بساعات العمل المحددة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالباعة والمتسوقين وكذلك السلع الغذائية، وتطبيق أعمال التعقيم والتنظيف، وضوابط التباعد بين مرتادي الأسواق.