النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جدة التاريخية تحتضن غداً أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة

لتأسيس متحف ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

يشهد بيت نصيف التاريخي بمنطقة البلد بجدة، غداً الأربعاء، إقامة أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، والذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" العالمية للمزادات الفنية.
ويحمل المزاد عنوان "الفن للبلد"، وسيشارك فيه أكثر من 40 عملاً فنياً لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخية جدة، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وستتولى دار كريستيز إدارة عمليات بيع لوحات المزاد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الثقافة والمتمثلة في نقل المفهوم الصحيح للمزادات الفنية إلى السوق الفنية السعودية الواعدة، ورفع معايير السوق المحلية إلى المستوى العالمي، وتنظيم آلياتها وأطرها الاستثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني وازدهاره، وذلك باعتبار المزادات الفنية ركيزة استثمارية أساسية في هذه الصناعة تخدم الفنان والمستثمر على حد سواء.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد نظمت معرضاً مفتوحاً لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي يومي الأحد والاثنين الماضيين، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من مختلف الشرائح الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جدة التاريخية تحتضن غداً أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة
سبق

يشهد بيت نصيف التاريخي بمنطقة البلد بجدة، غداً الأربعاء، إقامة أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، والذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" العالمية للمزادات الفنية.
ويحمل المزاد عنوان "الفن للبلد"، وسيشارك فيه أكثر من 40 عملاً فنياً لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخية جدة، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وستتولى دار كريستيز إدارة عمليات بيع لوحات المزاد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الثقافة والمتمثلة في نقل المفهوم الصحيح للمزادات الفنية إلى السوق الفنية السعودية الواعدة، ورفع معايير السوق المحلية إلى المستوى العالمي، وتنظيم آلياتها وأطرها الاستثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني وازدهاره، وذلك باعتبار المزادات الفنية ركيزة استثمارية أساسية في هذه الصناعة تخدم الفنان والمستثمر على حد سواء.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد نظمت معرضاً مفتوحاً لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي يومي الأحد والاثنين الماضيين، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من مختلف الشرائح الاجتماعية.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
06:38 PM

جدة التاريخية تحتضن غداً أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة

لتأسيس متحف ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
770

يشهد بيت نصيف التاريخي بمنطقة البلد بجدة، غداً الأربعاء، إقامة أول مزاد فني خيري في تاريخ المملكة، والذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع دار "كريستيز" العالمية للمزادات الفنية.
ويحمل المزاد عنوان "الفن للبلد"، وسيشارك فيه أكثر من 40 عملاً فنياً لفنانين سعوديين وعرب، وسيعود ريعه لتأسيس متحف خاص بتاريخية جدة، ودعم مؤسسة خيرية للأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وستتولى دار كريستيز إدارة عمليات بيع لوحات المزاد وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبالشكل الذي يحقق أهداف وزارة الثقافة والمتمثلة في نقل المفهوم الصحيح للمزادات الفنية إلى السوق الفنية السعودية الواعدة، ورفع معايير السوق المحلية إلى المستوى العالمي، وتنظيم آلياتها وأطرها الاستثمارية بما يضمن تطوير المجال الفني وازدهاره، وذلك باعتبار المزادات الفنية ركيزة استثمارية أساسية في هذه الصناعة تخدم الفنان والمستثمر على حد سواء.

يذكر أن وزارة الثقافة كانت قد نظمت معرضاً مفتوحاً لأعمال المزاد أتاحت فيه الحضور لعموم المواطنين والمقيمين، وذلك في بيت نصيف التاريخي يومي الأحد والاثنين الماضيين، وقد شهد المعرض إقبالاً كبيراً من مختلف الشرائح الاجتماعية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,223
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,066
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,636
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,962

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة