النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جديد كورونا.. إصابة 871 مصريًا و193جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمريكا سجلت أكثر من 40 ألف حالة جديدة .. و33 بالكويت و26 بموريتانيا

سجلت مصر 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، مساء الاثنين، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 364033 من ضمنهم 302259 حالة تم شفاؤها، و20770 وفاة.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت المراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 40105 إصابات ‏جديدة، و177 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 49002475 حالة و‏الوفيات 785655‏ شخصًا.

وسجلت الجزائر 193 إصابة جديدة وسبع وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 211662 ، والوفيات 6111.

وبلغت الحالات الجديدة المسجلة بموريتانيا 26 إصابة جديدة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قالت وزارة الصحة الموريتانية إن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 39584 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 842.

وفي الكويت، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 33 إصابة جديدة، وشفاء 23 دون تسجيل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413524 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410746 والوفيات 2465 شخصًا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
جديد كورونا.. إصابة 871 مصريًا و193جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

سجلت مصر 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، مساء الاثنين، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 364033 من ضمنهم 302259 حالة تم شفاؤها، و20770 وفاة.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت المراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 40105 إصابات ‏جديدة، و177 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 49002475 حالة و‏الوفيات 785655‏ شخصًا.

وسجلت الجزائر 193 إصابة جديدة وسبع وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 211662 ، والوفيات 6111.

وبلغت الحالات الجديدة المسجلة بموريتانيا 26 إصابة جديدة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قالت وزارة الصحة الموريتانية إن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 39584 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 842.

وفي الكويت، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 33 إصابة جديدة، وشفاء 23 دون تسجيل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413524 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410746 والوفيات 2465 شخصًا.

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
01:35 AM

جديد كورونا.. إصابة 871 مصريًا و193جزائريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمريكا سجلت أكثر من 40 ألف حالة جديدة .. و33 بالكويت و26 بموريتانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
241

سجلت مصر 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و43 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، مساء الاثنين، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 364033 من ضمنهم 302259 حالة تم شفاؤها، و20770 وفاة.

وفي الولايات المتحدة، أعلنت المراكز للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 40105 إصابات ‏جديدة، و177 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 49002475 حالة و‏الوفيات 785655‏ شخصًا.

وسجلت الجزائر 193 إصابة جديدة وسبع وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 211662 ، والوفيات 6111.

وبلغت الحالات الجديدة المسجلة بموريتانيا 26 إصابة جديدة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قالت وزارة الصحة الموريتانية إن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 39584 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 842.

وفي الكويت، أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 33 إصابة جديدة، وشفاء 23 دون تسجيل وفيات، حيث أشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413524 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410746 والوفيات 2465 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,261
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,568
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,353

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة