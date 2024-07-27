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تنبيه من 8 ساعات ماطرة بعسير مع تدنٍّ في الرؤية

من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل"، وبدأت في الساعة 12:00 ظهر اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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تنبيه من 8 ساعات ماطرة بعسير مع تدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل"، وبدأت في الساعة 12:00 ظهر اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
12:55 PM

تنبيه من 8 ساعات ماطرة بعسير مع تدنٍّ في الرؤية

من متوسطة إلى غزيرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بشأن منطقة عسير يفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل"، وبدأت في الساعة 12:00 ظهر اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

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