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"الماطرة" تتواصل وتستمر.. "المسند": متوقعة فوق هذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" نشاط رياح تثير الغبار وتؤثر على الرؤية الأفقية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية -ولله الحمد- مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من #السعودية.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "واليوم الخميس متوقع أن تستمر الحالة فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة).

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الماطرة" تتواصل وتستمر.. "المسند": متوقعة فوق هذه المناطق
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية -ولله الحمد- مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من #السعودية.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "واليوم الخميس متوقع أن تستمر الحالة فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة).

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:56 AM

"الماطرة" تتواصل وتستمر.. "المسند": متوقعة فوق هذه المناطق

فيما توقعت "الأرصاد" نشاط رياح تثير الغبار وتؤثر على الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: إن الحالة المطرية -ولله الحمد- مستمرة منذ عدة أيام على الجزء الجنوبي الغربي من #السعودية.

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "واليوم الخميس متوقع أن تستمر الحالة فوق مرتفعات #نجران #جازان #عسير.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، حائل) تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، نجران، عسير، الباحة).

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