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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

"هيئة العقار" تصنِّف 83 مكتباً وتعقد 800 اجتماع وتفض 409 نزاعات عقارية

باستخدام الأنظمة الحديثة للعمل عن بعد

تواصل الهيئة العامة للعقار تنفيذ مهامها باستخدام الأنظمة الحديثة في ظل قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، إذ عقدت الهيئة أكثر من 800 اجتماع "عن بعد" بمعدل 33 ألف دقيقة عمل، وذلك لمتابعة وإدارة سير الأعمال.

ويتابع مركز خدمة الشركاء بقطاع العمليات استفسارات شركاء الهيئة والرد عليها عبر حسابه الرسمي في تويتر (REGA_CARES@)، ومركز الاتصال الوطني (آمر).

كما تمكنت "هيئة العقار" من فض 409 نزاعات عقارية عن بعد من خلال (منصة التحكيم العقاري)، إضافة إلى استقبال اعتراضات المستفيدين التي تخص الملكية عبر منصة لجنة تسجيل أخطاء الملكية،إذ بلغ عدد الاعتراضات التي استقبلتها اللجنة خلال فترة الحظر 914.

كما استطاعت الهيئة تصنيف 83 منشأة عقارية من خلال (منصة تصنيف المنشآت العقارية)، لتصبح منشآت عقارية رائدة تقدم خدمات مميزة للمواطنين.

كما عقد المعهد العقاري السعودي، ست دورات تدريبة عن بعد للمستفيدين عبر المنصة، بحضور 1284 باحث وباحثة عن عمل، بهدف رفع كفاءتهم في السوق العقاري وتأهليهم لإيجاد فرص عمل.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار والذي اعتمد مجلس الوزراء في إحدى جلساته ربيع الآخر 1438 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قراراً بإنشائها، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الهيئة العامة للعقار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة العقار" تصنِّف 83 مكتباً وتعقد 800 اجتماع وتفض 409 نزاعات عقارية
سبق

تواصل الهيئة العامة للعقار تنفيذ مهامها باستخدام الأنظمة الحديثة في ظل قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، إذ عقدت الهيئة أكثر من 800 اجتماع "عن بعد" بمعدل 33 ألف دقيقة عمل، وذلك لمتابعة وإدارة سير الأعمال.

ويتابع مركز خدمة الشركاء بقطاع العمليات استفسارات شركاء الهيئة والرد عليها عبر حسابه الرسمي في تويتر (REGA_CARES@)، ومركز الاتصال الوطني (آمر).

كما تمكنت "هيئة العقار" من فض 409 نزاعات عقارية عن بعد من خلال (منصة التحكيم العقاري)، إضافة إلى استقبال اعتراضات المستفيدين التي تخص الملكية عبر منصة لجنة تسجيل أخطاء الملكية،إذ بلغ عدد الاعتراضات التي استقبلتها اللجنة خلال فترة الحظر 914.

كما استطاعت الهيئة تصنيف 83 منشأة عقارية من خلال (منصة تصنيف المنشآت العقارية)، لتصبح منشآت عقارية رائدة تقدم خدمات مميزة للمواطنين.

كما عقد المعهد العقاري السعودي، ست دورات تدريبة عن بعد للمستفيدين عبر المنصة، بحضور 1284 باحث وباحثة عن عمل، بهدف رفع كفاءتهم في السوق العقاري وتأهليهم لإيجاد فرص عمل.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار والذي اعتمد مجلس الوزراء في إحدى جلساته ربيع الآخر 1438 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قراراً بإنشائها، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
08:09 PM

"هيئة العقار" تصنِّف 83 مكتباً وتعقد 800 اجتماع وتفض 409 نزاعات عقارية

باستخدام الأنظمة الحديثة للعمل عن بعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل الهيئة العامة للعقار تنفيذ مهامها باستخدام الأنظمة الحديثة في ظل قرار تعليق الحضور إلى مقرات العمل تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة؛ للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، إذ عقدت الهيئة أكثر من 800 اجتماع "عن بعد" بمعدل 33 ألف دقيقة عمل، وذلك لمتابعة وإدارة سير الأعمال.

ويتابع مركز خدمة الشركاء بقطاع العمليات استفسارات شركاء الهيئة والرد عليها عبر حسابه الرسمي في تويتر (REGA_CARES@)، ومركز الاتصال الوطني (آمر).

كما تمكنت "هيئة العقار" من فض 409 نزاعات عقارية عن بعد من خلال (منصة التحكيم العقاري)، إضافة إلى استقبال اعتراضات المستفيدين التي تخص الملكية عبر منصة لجنة تسجيل أخطاء الملكية،إذ بلغ عدد الاعتراضات التي استقبلتها اللجنة خلال فترة الحظر 914.

كما استطاعت الهيئة تصنيف 83 منشأة عقارية من خلال (منصة تصنيف المنشآت العقارية)، لتصبح منشآت عقارية رائدة تقدم خدمات مميزة للمواطنين.

كما عقد المعهد العقاري السعودي، ست دورات تدريبة عن بعد للمستفيدين عبر المنصة، بحضور 1284 باحث وباحثة عن عمل، بهدف رفع كفاءتهم في السوق العقاري وتأهليهم لإيجاد فرص عمل.

يذكر أن الهيئة العامة للعقار والذي اعتمد مجلس الوزراء في إحدى جلساته ربيع الآخر 1438 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قراراً بإنشائها، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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