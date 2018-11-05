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"السعودية للكهرباء": تأثر الخدمة للمشتركين في رفحاء نتيجة الأحوال الجوية القوية

استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة ويجري العمل على إعادتها

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين في مدينة رفحاء بعد انقطاع الخدمة الكهربائية نتيجة الأحوال الجوية، مؤكدة أنه يتم العمل على إعادة الخدمة إلى المشتركين المتأثرين.

وأوضحت الشركة أن التقلبات الجوية القوية بالمنطقة تسببت في تعطل الشبكة الكهربائية، وتم على الفور استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة، ويجري العمل على إعادة الخدمة الكهربائية بشكل تدريجي إلى كل المشتركين، معبرة عن أسفها لمثل تلك الأعطال الطارئة الخارجة عن إرادتها.

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"السعودية للكهرباء": تأثر الخدمة للمشتركين في رفحاء نتيجة الأحوال الجوية القوية
سبق

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين في مدينة رفحاء بعد انقطاع الخدمة الكهربائية نتيجة الأحوال الجوية، مؤكدة أنه يتم العمل على إعادة الخدمة إلى المشتركين المتأثرين.

وأوضحت الشركة أن التقلبات الجوية القوية بالمنطقة تسببت في تعطل الشبكة الكهربائية، وتم على الفور استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة، ويجري العمل على إعادة الخدمة الكهربائية بشكل تدريجي إلى كل المشتركين، معبرة عن أسفها لمثل تلك الأعطال الطارئة الخارجة عن إرادتها.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:00 PM

"السعودية للكهرباء": تأثر الخدمة للمشتركين في رفحاء نتيجة الأحوال الجوية القوية

استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة ويجري العمل على إعادتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,339

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها للمشتركين في مدينة رفحاء بعد انقطاع الخدمة الكهربائية نتيجة الأحوال الجوية، مؤكدة أنه يتم العمل على إعادة الخدمة إلى المشتركين المتأثرين.

وأوضحت الشركة أن التقلبات الجوية القوية بالمنطقة تسببت في تعطل الشبكة الكهربائية، وتم على الفور استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة، ويجري العمل على إعادة الخدمة الكهربائية بشكل تدريجي إلى كل المشتركين، معبرة عن أسفها لمثل تلك الأعطال الطارئة الخارجة عن إرادتها.

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