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"البرد الفعلي لم يدخل".. الزعاق: 12 يومًا متبقية على مربعانية الشتاء

قال مغردًا: يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن 12 يومًا متبقية وسوف تدخل مربعانية الشتاء والبرد الفعلي.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يومًا وينتهي "الوسم"، وتدخل علينا "مربعانية الشتاء"، وعشرون يومًا من "المربعانية"، تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار.
وأضاف: البرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها؛ أي في منتصف ديسمبر، وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطرة.

البرد الفعلي الدكتور خالد الزعاق مربعانية الشتاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البرد الفعلي لم يدخل".. الزعاق: 12 يومًا متبقية على مربعانية الشتاء
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن 12 يومًا متبقية وسوف تدخل مربعانية الشتاء والبرد الفعلي.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يومًا وينتهي "الوسم"، وتدخل علينا "مربعانية الشتاء"، وعشرون يومًا من "المربعانية"، تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار.
وأضاف: البرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها؛ أي في منتصف ديسمبر، وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطرة.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
02:34 PM

"البرد الفعلي لم يدخل".. الزعاق: 12 يومًا متبقية على مربعانية الشتاء

قال مغردًا: يتزامن مع دخول النجم الثاني منها أي في منتصف ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,262

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن 12 يومًا متبقية وسوف تدخل مربعانية الشتاء والبرد الفعلي.
وقال عبر حسابه في "تويتر": بقي 12 يومًا وينتهي "الوسم"، وتدخل علينا "مربعانية الشتاء"، وعشرون يومًا من "المربعانية"، تعتبر وسمًا بالنسبة للأمطار.
وأضاف: البرد الفعلي (الذي يدخل مع الإنسان في فراشه) يتزامن مع دخول النجم الثاني منها؛ أي في منتصف ديسمبر، وبوادر الباذر ظاهرة الآن على جميع الأماكن الممطرة.

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