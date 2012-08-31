النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم وجماعات دارفور والمناطق الجنوبية

في خطوة من شأنها أن تنهي الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور

وقّعت الخرطوم، اليوم الإثنين، اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية.

جاء الاتفاق مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسة، في خطوة مهمة في على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقّعت الاتفاق: حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكليهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهي في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد وصلا مع الوفد المرافق لهما، صباح اليوم، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، للمشاركة في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركات المسلحة.

وبحسب رويترز كان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، والمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جوبا جمال مالك، وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم وجماعات دارفور والمناطق الجنوبية
سبق

وقّعت الخرطوم، اليوم الإثنين، اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية.

جاء الاتفاق مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسة، في خطوة مهمة في على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقّعت الاتفاق: حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكليهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهي في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد وصلا مع الوفد المرافق لهما، صباح اليوم، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، للمشاركة في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركات المسلحة.

وبحسب رويترز كان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، والمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جوبا جمال مالك، وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
12:58 PM

توقيع اتفاق السلام بين الخرطوم وجماعات دارفور والمناطق الجنوبية

في خطوة من شأنها أن تنهي الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
198

وقّعت الخرطوم، اليوم الإثنين، اتفاق سلام مع جماعات متمردة من دارفور والمناطق الجنوبية.

جاء الاتفاق مع الجماعات المتمردة الخمس الرئيسة، في خطوة مهمة في على طريق تحقيق هدف القيادة الانتقالية في البلاد حل الصراعات الأهلية المتعددة والعميقة الجذور.

وتشمل الجماعات المتمردة التي وقّعت الاتفاق: حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان بقيادة مني مناوي، وكليهما من إقليم دارفور في الغرب، والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة مالك عقار، وهي في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قد وصلا مع الوفد المرافق لهما، صباح اليوم، إلى جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، للمشاركة في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل بين الحكومة والحركات المسلحة.

وبحسب رويترز كان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، والمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جوبا جمال مالك، وعدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,361
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,589
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,891
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,097

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة