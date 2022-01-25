البيت الأبيض: "بايدن" لا ينوي إرسال قوات أميركية أحادية إلى أوكرانيا

"ساكي" أشارت إلى أن "الناتو" مناط بالمهمة

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا ينوي إرسال قوات أميركية أحادية الجانب إلى أوكرانيا، بعد أن وضعت واشنطن نحو 8500 جندي في حالة تأهب لطمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "لا توجد نية أو اهتمام أو رغبة من الرئيس بايدن لإرسال قوات إلى أوكرانيا، فحلف الناتو هو تجمع لدعم شركائنا وحلفائنا في الجناح الشرقي، وهو المناط بذلك"، وفقاً لـ"رويترز".