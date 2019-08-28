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"الكواسـر" إلى نصف نهائي بطولة العالم لكـرة اليد "سوبر جلوب"

تخطـى تاوباتي.. و"الصيـاد" يحصد جائزة أفضل لاعب

حسم ممثل السعـودية الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد فوزه المثير على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-26 في اللقاء الذي جمع الفريقين على الصالة الخضراء بالمنطقة الشرقية في ربع نهائي البطولة التي أنطلقت أمس الثلاثاء.

بهذا الفوز يدخل "الكواسر" في مواجهة خاصة تنتظرهم غداً الخميس في تمام 05:20 مع الفائز من لقاء "الدحيل- برشلونة".

الوحدة استحق رهان المواجهة الأولى عطفاً على العطاء الذي قدمه في معظم فترات المباراة التي انتهى شوطها الأول سعودياً بفارق أربعة أهداف 13-17 ودانت الأفضلية من خلال الأداء الجماعي في الهجوم بقيادة حسين الصياد وعلي الزين ومهدي السالم، وفي الشوط الثاني تدارك الفريق حرج التراجع الذي تعرض له في النصف الأول بعدما قلص الفريق البرازيلي النتيجة الى هدفين في آخر عشر دقائق، إلا أن التركيز الوحداوي كان حاضراً في الأوقات الحاسمة ما رجح كفته بحسم اللقاء لصالحه وبكل جدارة.

وحصل اللاعب البحريني حسين الصياد على نجومية المباراة؛ لتسجيله سبعة أهداف كانت كفيلة بالفوز بنتيجة اللقاء.

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"الكواسـر" إلى نصف نهائي بطولة العالم لكـرة اليد "سوبر جلوب"
سبق

حسم ممثل السعـودية الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد فوزه المثير على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-26 في اللقاء الذي جمع الفريقين على الصالة الخضراء بالمنطقة الشرقية في ربع نهائي البطولة التي أنطلقت أمس الثلاثاء.

بهذا الفوز يدخل "الكواسر" في مواجهة خاصة تنتظرهم غداً الخميس في تمام 05:20 مع الفائز من لقاء "الدحيل- برشلونة".

الوحدة استحق رهان المواجهة الأولى عطفاً على العطاء الذي قدمه في معظم فترات المباراة التي انتهى شوطها الأول سعودياً بفارق أربعة أهداف 13-17 ودانت الأفضلية من خلال الأداء الجماعي في الهجوم بقيادة حسين الصياد وعلي الزين ومهدي السالم، وفي الشوط الثاني تدارك الفريق حرج التراجع الذي تعرض له في النصف الأول بعدما قلص الفريق البرازيلي النتيجة الى هدفين في آخر عشر دقائق، إلا أن التركيز الوحداوي كان حاضراً في الأوقات الحاسمة ما رجح كفته بحسم اللقاء لصالحه وبكل جدارة.

وحصل اللاعب البحريني حسين الصياد على نجومية المباراة؛ لتسجيله سبعة أهداف كانت كفيلة بالفوز بنتيجة اللقاء.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
06:10 PM

"الكواسـر" إلى نصف نهائي بطولة العالم لكـرة اليد "سوبر جلوب"

تخطـى تاوباتي.. و"الصيـاد" يحصد جائزة أفضل لاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حسم ممثل السعـودية الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بعد فوزه المثير على فريق تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-26 في اللقاء الذي جمع الفريقين على الصالة الخضراء بالمنطقة الشرقية في ربع نهائي البطولة التي أنطلقت أمس الثلاثاء.

بهذا الفوز يدخل "الكواسر" في مواجهة خاصة تنتظرهم غداً الخميس في تمام 05:20 مع الفائز من لقاء "الدحيل- برشلونة".

الوحدة استحق رهان المواجهة الأولى عطفاً على العطاء الذي قدمه في معظم فترات المباراة التي انتهى شوطها الأول سعودياً بفارق أربعة أهداف 13-17 ودانت الأفضلية من خلال الأداء الجماعي في الهجوم بقيادة حسين الصياد وعلي الزين ومهدي السالم، وفي الشوط الثاني تدارك الفريق حرج التراجع الذي تعرض له في النصف الأول بعدما قلص الفريق البرازيلي النتيجة الى هدفين في آخر عشر دقائق، إلا أن التركيز الوحداوي كان حاضراً في الأوقات الحاسمة ما رجح كفته بحسم اللقاء لصالحه وبكل جدارة.

وحصل اللاعب البحريني حسين الصياد على نجومية المباراة؛ لتسجيله سبعة أهداف كانت كفيلة بالفوز بنتيجة اللقاء.

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