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لجنة "الصيانة والتشغيل" بمهرجان الإبل تستقبل ٨١٧ بلاغاً خلال ثلاثة أسابيع

حول أعطال مختلفة بالسباكة والكهرباء والنظافة .. وتم الوقوف عليها وإصلاحها

باشرت لجنة الصيانة والتشغيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، 817 بلاغاً من المشاركين، حول أعطال مختلفة في السباكة والكهرباء والنجارة والنظافة، إذ تم الوقوف عليها من قبل الفنيين المختصين والعمل على إصلاحها فور تلقي البلاغات.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة العمليات في نادي الإبل ومهرجان الملك عبدالعزيز المهندس معاذ مرغلاني: "تقع تحت إدارة العمليات لجنتين، الأولى تختص بالمشاريع المعنية باستقبال طلبات الإدارات واللجان المتواجدة في المهرجان وتنفيذها على أرض الواقع بمستوى ودقة عالية، والثانية لجنة التشغيل والصيانة، وهي المسؤولة عن تشغيل المهرجان والاهتمام بكامل خدماته، وعمل صيانة فورية مجانية على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات 4 آلاف نزيل في الموقع، بطريقة بسيطة، تتم بواسطة رابط يتم فيه تسجيل بيانات الساكن ورقم الغرفة، وفي وقت قياسي يتم التعامل معها".

وأضاف: يعمل في اللجنة مجموعة من الشباب السعودي المتميز، الذين يحرصون على تغطية مختلف الأعطال التي تحدث على الفور بهدف توفير الراحة للجميع".

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجنة "الصيانة والتشغيل" بمهرجان الإبل تستقبل ٨١٧ بلاغاً خلال ثلاثة أسابيع
سبق

باشرت لجنة الصيانة والتشغيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، 817 بلاغاً من المشاركين، حول أعطال مختلفة في السباكة والكهرباء والنجارة والنظافة، إذ تم الوقوف عليها من قبل الفنيين المختصين والعمل على إصلاحها فور تلقي البلاغات.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة العمليات في نادي الإبل ومهرجان الملك عبدالعزيز المهندس معاذ مرغلاني: "تقع تحت إدارة العمليات لجنتين، الأولى تختص بالمشاريع المعنية باستقبال طلبات الإدارات واللجان المتواجدة في المهرجان وتنفيذها على أرض الواقع بمستوى ودقة عالية، والثانية لجنة التشغيل والصيانة، وهي المسؤولة عن تشغيل المهرجان والاهتمام بكامل خدماته، وعمل صيانة فورية مجانية على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات 4 آلاف نزيل في الموقع، بطريقة بسيطة، تتم بواسطة رابط يتم فيه تسجيل بيانات الساكن ورقم الغرفة، وفي وقت قياسي يتم التعامل معها".

وأضاف: يعمل في اللجنة مجموعة من الشباب السعودي المتميز، الذين يحرصون على تغطية مختلف الأعطال التي تحدث على الفور بهدف توفير الراحة للجميع".

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:42 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:22 AM

لجنة "الصيانة والتشغيل" بمهرجان الإبل تستقبل ٨١٧ بلاغاً خلال ثلاثة أسابيع

حول أعطال مختلفة بالسباكة والكهرباء والنظافة .. وتم الوقوف عليها وإصلاحها

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
394

باشرت لجنة الصيانة والتشغيل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، 817 بلاغاً من المشاركين، حول أعطال مختلفة في السباكة والكهرباء والنجارة والنظافة، إذ تم الوقوف عليها من قبل الفنيين المختصين والعمل على إصلاحها فور تلقي البلاغات.

وتفصيلاً، قال رئيس لجنة العمليات في نادي الإبل ومهرجان الملك عبدالعزيز المهندس معاذ مرغلاني: "تقع تحت إدارة العمليات لجنتين، الأولى تختص بالمشاريع المعنية باستقبال طلبات الإدارات واللجان المتواجدة في المهرجان وتنفيذها على أرض الواقع بمستوى ودقة عالية، والثانية لجنة التشغيل والصيانة، وهي المسؤولة عن تشغيل المهرجان والاهتمام بكامل خدماته، وعمل صيانة فورية مجانية على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات 4 آلاف نزيل في الموقع، بطريقة بسيطة، تتم بواسطة رابط يتم فيه تسجيل بيانات الساكن ورقم الغرفة، وفي وقت قياسي يتم التعامل معها".

وأضاف: يعمل في اللجنة مجموعة من الشباب السعودي المتميز، الذين يحرصون على تغطية مختلف الأعطال التي تحدث على الفور بهدف توفير الراحة للجميع".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,015
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,068
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,625
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,534

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