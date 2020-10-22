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الأولى تسعى لإيذاء "ترامب" والثانية لمساعدته.. أمريكا تتهم إيران وروسيا بالتدخل في الانتخابات

طهران وموسكو حصلتا منفردتين على معلومات تسجيل المصوتين

اتهم مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، روسيا وإيران بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وقال "راتكليف" خلال مؤتمر صحفي رُتب على عجل وتضمن أيضًا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي: "لقد أكدنا أن إيران حصلت على بعض معلومات تسجيل الناخبين وبشكل منفصل، من قبل روسيا".

وأضاف: "أن المسؤولين الحكوميين شاهدوا بالفعل إيران ترسل رسائل بريد إلكتروني مخادعة تهدف إلى تخويف الناخبين والتحريض على الاضطرابات الاجتماعية والإضرار بالرئيس دونالد ترامب".

وكان "راتكليف" يشير إلى رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلت أمس، والتي صممت لتبدو وكأنها من مجموعة "فتيان فخورون" الموالية لـ"ترامب".

وأظهر هذا الاتهام قبل أسبوعين من الانتخابات مستوى القلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من أن الجهات الأجنبية تسعى لتقويض ثقة الأمريكيين في نزاهة التصويت، ونشر معلومات مضللة في محاولة للتأثير على نتائجه.

وحذرت وكالات المخابرات الأمريكية في وقت سابق من أن إيران قد تتدخل لإيذاء "ترامب" وأن روسيا تحاول مساعدته في الانتخابات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأولى تسعى لإيذاء "ترامب" والثانية لمساعدته.. أمريكا تتهم إيران وروسيا بالتدخل في الانتخابات
سبق

اتهم مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، روسيا وإيران بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وقال "راتكليف" خلال مؤتمر صحفي رُتب على عجل وتضمن أيضًا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي: "لقد أكدنا أن إيران حصلت على بعض معلومات تسجيل الناخبين وبشكل منفصل، من قبل روسيا".

وأضاف: "أن المسؤولين الحكوميين شاهدوا بالفعل إيران ترسل رسائل بريد إلكتروني مخادعة تهدف إلى تخويف الناخبين والتحريض على الاضطرابات الاجتماعية والإضرار بالرئيس دونالد ترامب".

وكان "راتكليف" يشير إلى رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلت أمس، والتي صممت لتبدو وكأنها من مجموعة "فتيان فخورون" الموالية لـ"ترامب".

وأظهر هذا الاتهام قبل أسبوعين من الانتخابات مستوى القلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من أن الجهات الأجنبية تسعى لتقويض ثقة الأمريكيين في نزاهة التصويت، ونشر معلومات مضللة في محاولة للتأثير على نتائجه.

وحذرت وكالات المخابرات الأمريكية في وقت سابق من أن إيران قد تتدخل لإيذاء "ترامب" وأن روسيا تحاول مساعدته في الانتخابات.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
02:48 PM

الأولى تسعى لإيذاء "ترامب" والثانية لمساعدته.. أمريكا تتهم إيران وروسيا بالتدخل في الانتخابات

طهران وموسكو حصلتا منفردتين على معلومات تسجيل المصوتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جون راتكليف، روسيا وإيران بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وقال "راتكليف" خلال مؤتمر صحفي رُتب على عجل وتضمن أيضًا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي: "لقد أكدنا أن إيران حصلت على بعض معلومات تسجيل الناخبين وبشكل منفصل، من قبل روسيا".

وأضاف: "أن المسؤولين الحكوميين شاهدوا بالفعل إيران ترسل رسائل بريد إلكتروني مخادعة تهدف إلى تخويف الناخبين والتحريض على الاضطرابات الاجتماعية والإضرار بالرئيس دونالد ترامب".

وكان "راتكليف" يشير إلى رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلت أمس، والتي صممت لتبدو وكأنها من مجموعة "فتيان فخورون" الموالية لـ"ترامب".

وأظهر هذا الاتهام قبل أسبوعين من الانتخابات مستوى القلق بين كبار المسؤولين الأمريكيين من أن الجهات الأجنبية تسعى لتقويض ثقة الأمريكيين في نزاهة التصويت، ونشر معلومات مضللة في محاولة للتأثير على نتائجه.

وحذرت وكالات المخابرات الأمريكية في وقت سابق من أن إيران قد تتدخل لإيذاء "ترامب" وأن روسيا تحاول مساعدته في الانتخابات.

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