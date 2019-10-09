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النفط يهبط وسط توترات تجارية قد تحُدّ من الطلب

العقود الآجلة لخام برنت بلغت 58.12 دولارًا للبرميل

هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع؛ مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وما كبح الأسعار أيضًا، بياناتٌ أمريكية لقطاع النفط، تُظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 58.12 دولارًا للبرميل؛ بينما تَرَاجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 52.51 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يهبط وسط توترات تجارية قد تحُدّ من الطلب
سبق

هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع؛ مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وما كبح الأسعار أيضًا، بياناتٌ أمريكية لقطاع النفط، تُظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 58.12 دولارًا للبرميل؛ بينما تَرَاجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 52.51 دولارًا للبرميل.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
11:09 AM

النفط يهبط وسط توترات تجارية قد تحُدّ من الطلب

العقود الآجلة لخام برنت بلغت 58.12 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,952

هبطت أسعار النفط لثالث جلسة على التوالي، اليوم، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين قبيل محادثات التجارة هذا الأسبوع؛ مما يزيد الضبابية حيال النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

وما كبح الأسعار أيضًا، بياناتٌ أمريكية لقطاع النفط، تُظهر ارتفاعًا أكبر من المتوقع في المخزونات لدى أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 58.12 دولارًا للبرميل؛ بينما تَرَاجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتًا، أو 0.2% إلى 52.51 دولارًا للبرميل.

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53.8 مليار

31 يوليو
34,813
10 مليارات ..

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32,616
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