النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشرفة تربوية: نجاح دمج "الطفولة المبكرة" انتصارٌ للوزارة والمعلمات

بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والجدل الواسع من المجتمع عند إقراره

اعتبرت إحدى المشرفات التربويات قرار إسناد مدارس تعليم مرحلة "الطفولة المبكرة" للبنين والبنات، الذي أقرته وزارة التعليم بداية العام الدراسي الحالي 1440هـ، بمنزلة الانتصار والنجاح بعد نهاية الفصل الأول بالرغم من الجدل الواسع من بعض أفراد المجتمع عند تطبيقه.

وفي التفاصيل، قالت المشرفة التربوية هند الدويخ لـ"سبق": في بداية العام الدراسي، وعند تطبيق القرار، كان هناك عدم قبول لدى كثير من أولياء الأمور لاعتقادهم أن هناك صفوفًا مشتركة بين البنين والبنات.

وعن المجتمع والرأي العام بعد نجاح التجربة بالفصل الأول أضافت: أولياء الأمور وردود أفعالهم في نهاية الفصل تؤكد أن القرار كان موفقًا ومسددًا، وبوادر أثره في مستقبل أجيالنا الصغار بدأت تنمو في أشهر داخل المدارس المستقلة لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

وزادت: يُعتبر هذا النموذج الجديد للمدرسة تحولاً نوعيًّا لتطوير مخرجات التعليم العام، ومعالجة كثير من الظواهر السلوكية في المرحلة الابتدائية. علمًا بأن - وهذا ما لا يعرفه الكثير- العملية التعليمية كانت نسائية بالكامل، من قائدة لكوادر إدارية ومعلمات، والفصول كانت منفصلة بين البنين والبنات.

وأكدت "الدويخ": يجب أن نستوعب القرار على حقيقته بعد نجاح تطبيقه بالفصل الأول، ونعرف جيدًا مضمونه وحيثياته. ولا يخفي على الجميع أن المرأة في التعليم، وفي التأسيس، هي الأجدر فطريًّا وتعليميًّا، والكثير من الدراسات التي أجريت على الطالبات في الصفوف الأولية أثبتت أن تحصيلهن عالٍ، وسلوكياتهن جيدة.

الطفولة المبكرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مشرفة تربوية: نجاح دمج "الطفولة المبكرة" انتصارٌ للوزارة والمعلمات
سبق

اعتبرت إحدى المشرفات التربويات قرار إسناد مدارس تعليم مرحلة "الطفولة المبكرة" للبنين والبنات، الذي أقرته وزارة التعليم بداية العام الدراسي الحالي 1440هـ، بمنزلة الانتصار والنجاح بعد نهاية الفصل الأول بالرغم من الجدل الواسع من بعض أفراد المجتمع عند تطبيقه.

وفي التفاصيل، قالت المشرفة التربوية هند الدويخ لـ"سبق": في بداية العام الدراسي، وعند تطبيق القرار، كان هناك عدم قبول لدى كثير من أولياء الأمور لاعتقادهم أن هناك صفوفًا مشتركة بين البنين والبنات.

وعن المجتمع والرأي العام بعد نجاح التجربة بالفصل الأول أضافت: أولياء الأمور وردود أفعالهم في نهاية الفصل تؤكد أن القرار كان موفقًا ومسددًا، وبوادر أثره في مستقبل أجيالنا الصغار بدأت تنمو في أشهر داخل المدارس المستقلة لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

وزادت: يُعتبر هذا النموذج الجديد للمدرسة تحولاً نوعيًّا لتطوير مخرجات التعليم العام، ومعالجة كثير من الظواهر السلوكية في المرحلة الابتدائية. علمًا بأن - وهذا ما لا يعرفه الكثير- العملية التعليمية كانت نسائية بالكامل، من قائدة لكوادر إدارية ومعلمات، والفصول كانت منفصلة بين البنين والبنات.

وأكدت "الدويخ": يجب أن نستوعب القرار على حقيقته بعد نجاح تطبيقه بالفصل الأول، ونعرف جيدًا مضمونه وحيثياته. ولا يخفي على الجميع أن المرأة في التعليم، وفي التأسيس، هي الأجدر فطريًّا وتعليميًّا، والكثير من الدراسات التي أجريت على الطالبات في الصفوف الأولية أثبتت أن تحصيلهن عالٍ، وسلوكياتهن جيدة.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
08:24 PM

مشرفة تربوية: نجاح دمج "الطفولة المبكرة" انتصارٌ للوزارة والمعلمات

بعد نهاية الفصل الدراسي الأول والجدل الواسع من المجتمع عند إقراره

A A A
محمد الزامل - الرياض
2
355

اعتبرت إحدى المشرفات التربويات قرار إسناد مدارس تعليم مرحلة "الطفولة المبكرة" للبنين والبنات، الذي أقرته وزارة التعليم بداية العام الدراسي الحالي 1440هـ، بمنزلة الانتصار والنجاح بعد نهاية الفصل الأول بالرغم من الجدل الواسع من بعض أفراد المجتمع عند تطبيقه.

وفي التفاصيل، قالت المشرفة التربوية هند الدويخ لـ"سبق": في بداية العام الدراسي، وعند تطبيق القرار، كان هناك عدم قبول لدى كثير من أولياء الأمور لاعتقادهم أن هناك صفوفًا مشتركة بين البنين والبنات.

وعن المجتمع والرأي العام بعد نجاح التجربة بالفصل الأول أضافت: أولياء الأمور وردود أفعالهم في نهاية الفصل تؤكد أن القرار كان موفقًا ومسددًا، وبوادر أثره في مستقبل أجيالنا الصغار بدأت تنمو في أشهر داخل المدارس المستقلة لرياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي.

وزادت: يُعتبر هذا النموذج الجديد للمدرسة تحولاً نوعيًّا لتطوير مخرجات التعليم العام، ومعالجة كثير من الظواهر السلوكية في المرحلة الابتدائية. علمًا بأن - وهذا ما لا يعرفه الكثير- العملية التعليمية كانت نسائية بالكامل، من قائدة لكوادر إدارية ومعلمات، والفصول كانت منفصلة بين البنين والبنات.

وأكدت "الدويخ": يجب أن نستوعب القرار على حقيقته بعد نجاح تطبيقه بالفصل الأول، ونعرف جيدًا مضمونه وحيثياته. ولا يخفي على الجميع أن المرأة في التعليم، وفي التأسيس، هي الأجدر فطريًّا وتعليميًّا، والكثير من الدراسات التي أجريت على الطالبات في الصفوف الأولية أثبتت أن تحصيلهن عالٍ، وسلوكياتهن جيدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,453
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,817
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,313

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة