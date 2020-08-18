النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

عسير.. 13 شابًا يعيدون الحياة لإحدى القرى التراثية برجال ألمع

ضمن أعمال مشروع "نشامى الحي" ودشنه أمير المنطقة

تواصلت أعمال مشروع "نشامى الحي" الذي دشنه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، منتصف يوليو الماضي لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسياحي في أحياء وقرى منطقة عسير، بتنفيذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلًا في لجان التنمية الاجتماعية ضمن مبادرة "نشامى عسير".
وفي هذا السياق شهدت قرية "ذي أمسودة" بمركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع، مشاركة 13 شابًا في إعادة الحياة لمواقع أثرية بدت عليها علامات الاندثار، وذلك عبر أحد مجالات مشروع "نشامى الحي" الذي يهدف لحفظ الطبيعة ومواردها لجميع الأجيال.

الى هذا تم العمل على تأهيل أجزاء من القرية التراثية القديمة، ضمنها مسجد يعود تاريخه لأكثر من 500 عام، ومبنى مدرسة أغلقت أبوابها منذ عقود، يتجاوز حاليًا عمر آخر طلابها 90 عامًا.

يأتي هذا فيما قام الفريق الشبابي بجمع كبار السن من أهل القرية في حديث لم يخل من الذكريات القديمة واستعادة الماضي، وسط تحقيق هدف التغلب على الصعاب رغم صعوبات التضاريس بالتفاعل الحي والمباشر، كما تم العمل على تنفيذ مسار ليلي وسط القرية مع مبنى للاطلاع وحفظ مكونات القصور القديمة.

مشروع نشامى الحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عسير.. 13 شابًا يعيدون الحياة لإحدى القرى التراثية برجال ألمع
سبق

تواصلت أعمال مشروع "نشامى الحي" الذي دشنه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، منتصف يوليو الماضي لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسياحي في أحياء وقرى منطقة عسير، بتنفيذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلًا في لجان التنمية الاجتماعية ضمن مبادرة "نشامى عسير".
وفي هذا السياق شهدت قرية "ذي أمسودة" بمركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع، مشاركة 13 شابًا في إعادة الحياة لمواقع أثرية بدت عليها علامات الاندثار، وذلك عبر أحد مجالات مشروع "نشامى الحي" الذي يهدف لحفظ الطبيعة ومواردها لجميع الأجيال.

الى هذا تم العمل على تأهيل أجزاء من القرية التراثية القديمة، ضمنها مسجد يعود تاريخه لأكثر من 500 عام، ومبنى مدرسة أغلقت أبوابها منذ عقود، يتجاوز حاليًا عمر آخر طلابها 90 عامًا.

يأتي هذا فيما قام الفريق الشبابي بجمع كبار السن من أهل القرية في حديث لم يخل من الذكريات القديمة واستعادة الماضي، وسط تحقيق هدف التغلب على الصعاب رغم صعوبات التضاريس بالتفاعل الحي والمباشر، كما تم العمل على تنفيذ مسار ليلي وسط القرية مع مبنى للاطلاع وحفظ مكونات القصور القديمة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
05:50 PM

عسير.. 13 شابًا يعيدون الحياة لإحدى القرى التراثية برجال ألمع

ضمن أعمال مشروع "نشامى الحي" ودشنه أمير المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
1
1,133

تواصلت أعمال مشروع "نشامى الحي" الذي دشنه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، منتصف يوليو الماضي لتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي والصحي والسياحي في أحياء وقرى منطقة عسير، بتنفيذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلًا في لجان التنمية الاجتماعية ضمن مبادرة "نشامى عسير".
وفي هذا السياق شهدت قرية "ذي أمسودة" بمركز حسوة التابع لمحافظة رجال ألمع، مشاركة 13 شابًا في إعادة الحياة لمواقع أثرية بدت عليها علامات الاندثار، وذلك عبر أحد مجالات مشروع "نشامى الحي" الذي يهدف لحفظ الطبيعة ومواردها لجميع الأجيال.

الى هذا تم العمل على تأهيل أجزاء من القرية التراثية القديمة، ضمنها مسجد يعود تاريخه لأكثر من 500 عام، ومبنى مدرسة أغلقت أبوابها منذ عقود، يتجاوز حاليًا عمر آخر طلابها 90 عامًا.

يأتي هذا فيما قام الفريق الشبابي بجمع كبار السن من أهل القرية في حديث لم يخل من الذكريات القديمة واستعادة الماضي، وسط تحقيق هدف التغلب على الصعاب رغم صعوبات التضاريس بالتفاعل الحي والمباشر، كما تم العمل على تنفيذ مسار ليلي وسط القرية مع مبنى للاطلاع وحفظ مكونات القصور القديمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,364
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,385
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,757

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني
عقدان من التخطيط

عقدان من التخطيط

بدر الغامدي
السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

حسن آل عمير
إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

إنجازات ولي العهد بلغة الأرقام

حواء القرني
وطن يجتمع فوق السحاب

وطن يجتمع فوق السحاب

سارة عفتان
"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

"نيوم" في بؤرة اهتمام الإعلام العالمي

علي آل شرمة
خيال البطالة

خيال البطالة

أحمد عجب
شبابنا يريد الكليات العسكرية

شبابنا يريد الكليات العسكرية

عبدالغني الشيخ
المنشغلون أبدًا..!

المنشغلون أبدًا..!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة