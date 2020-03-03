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ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 191

"الصحة": 3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب الفيروس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة.

وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.

فرنسا فيروس كورونا الجديد مدير الصحة العامة جيروم سالومون

الرئيسية/ أخبار العالم

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ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 191
سبق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة.

وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:11 AM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:35 AM

ارتفاع حالات الإصابة بـ"كورونا" في فرنسا إلى 191

"الصحة": 3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 191 حالة.

وقال مدير الصحة العامة جيروم سالومون اليوم: "إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع من 130 حالة يوم أمس الأحد إلى 191 حالة اليوم, مضيفًا أن ثلاثة أشخاص توفوا حتى الآن بسبب المرض.

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