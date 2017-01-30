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بالفيديو .. "جيب ربع" يمارس التفحيط ومرور حائل يضبطه

كان يسير بدون لوحات وهرب من الموقع

نجح مرور منطقة حائل بضبط قائد مركبة من نوع جيب "تويوتا ربع"، قام بممارسة التفحيط بحي الوادي.

وأشار المرور في حسابه على "تويتر" إلى أنه بالإضافة لممارسة قائد المركبة للتفحيط، سار بدون لوحات وهرب من الموقع.

وأضاف أنه "سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور".

وكان مقطع فيديو للحادثة قد تم تداوله بمنطقة حائل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

ظاهرة التفحيط حائل تفحيط المرور مرور حائل ممارسة التفحيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. "جيب ربع" يمارس التفحيط ومرور حائل يضبطه
سبق

نجح مرور منطقة حائل بضبط قائد مركبة من نوع جيب "تويوتا ربع"، قام بممارسة التفحيط بحي الوادي.

وأشار المرور في حسابه على "تويتر" إلى أنه بالإضافة لممارسة قائد المركبة للتفحيط، سار بدون لوحات وهرب من الموقع.

وأضاف أنه "سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور".

وكان مقطع فيديو للحادثة قد تم تداوله بمنطقة حائل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
11:35 PM

بالفيديو .. "جيب ربع" يمارس التفحيط ومرور حائل يضبطه

كان يسير بدون لوحات وهرب من الموقع

A A A
خالد السليمي - حائل
3
2,700

نجح مرور منطقة حائل بضبط قائد مركبة من نوع جيب "تويوتا ربع"، قام بممارسة التفحيط بحي الوادي.

وأشار المرور في حسابه على "تويتر" إلى أنه بالإضافة لممارسة قائد المركبة للتفحيط، سار بدون لوحات وهرب من الموقع.

وأضاف أنه "سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور".

وكان مقطع فيديو للحادثة قد تم تداوله بمنطقة حائل على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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