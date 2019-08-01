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شاهد .. "فيصل بن بندر" يلاطف أصغر المعزين في والده

لاطَف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، طفلين من أصغر المعزين في وفاة والده الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله، وأحاطهما بعِناية وخاطَبهما بعِبارات رقيقة شاكراً ومقدراً لهما حضورهما وتعزيتهما.

وكان مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض شهد توافد المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، والذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد الماضي.

وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-، عن شكرهم وتقديرهم للجميع، على ما عبروا به عن مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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شاهد .. "فيصل بن بندر" يلاطف أصغر المعزين في والده
سبق

لاطَف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، طفلين من أصغر المعزين في وفاة والده الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله، وأحاطهما بعِناية وخاطَبهما بعِبارات رقيقة شاكراً ومقدراً لهما حضورهما وتعزيتهما.

وكان مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض شهد توافد المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، والذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد الماضي.

وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-، عن شكرهم وتقديرهم للجميع، على ما عبروا به عن مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
10:59 PM

شاهد .. "فيصل بن بندر" يلاطف أصغر المعزين في والده

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
5,388

لاطَف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، طفلين من أصغر المعزين في وفاة والده الأمير بندر بن عبدالعزيز، رحمه الله، وأحاطهما بعِناية وخاطَبهما بعِبارات رقيقة شاكراً ومقدراً لهما حضورهما وتعزيتهما.

وكان مجلس العزاء في قصر الأمير بندر بالرياض شهد توافد المعزين من الأمراء، والعلماء، والوزراء، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وجموع المواطنين، والذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز الذي انتقل إلى رحمة الله الأحد الماضي.

وأعرب أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-، عن شكرهم وتقديرهم للجميع، على ما عبروا به عن مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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