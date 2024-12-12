النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر سياسات حساب المواطن وبدء تصحيح بعض منتجات الطاقة

"التجارة" تستدعي 2346 مركبة "كابريس" .. خلل يُفقد السيطرة

قالت: يزيد من احتمالية وقوع الحوادث .. التواصل مع الوكيل للإصلاح

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 2346 مركبة من نوع "شيفروليه كابريس" موديلات "2014 - 2015".

وقالت الوزارة "إن الاستدعاء سببه خلل في نظام توجيه المركبة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإصلاح الخلل المذكور بشكل مجاني.

الرئيسية/ سيارات / مراجعات السيارات

اعلان
"التجارة" تستدعي 2346 مركبة "كابريس" .. خلل يُفقد السيطرة
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 2346 مركبة من نوع "شيفروليه كابريس" موديلات "2014 - 2015".

وقالت الوزارة "إن الاستدعاء سببه خلل في نظام توجيه المركبة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإصلاح الخلل المذكور بشكل مجاني.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:58 PM

"التجارة" تستدعي 2346 مركبة "كابريس" .. خلل يُفقد السيطرة

قالت: يزيد من احتمالية وقوع الحوادث .. التواصل مع الوكيل للإصلاح

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,571

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، استدعاء 2346 مركبة من نوع "شيفروليه كابريس" موديلات "2014 - 2015".

وقالت الوزارة "إن الاستدعاء سببه خلل في نظام توجيه المركبة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها مما يزيد من احتمالية وقوع حادث".

ودعت إلى التواصل مع الشركة لإصلاح الخلل المذكور بشكل مجاني.

شارك برأيك
23
42

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,297
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,791
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,860
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,662

كاريكاتير

الصورة الكاملة

إنفوجرافيك

#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط
#السينما_في_السعوديه : ضوء أخضر لا تنقصه الضوابط

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة