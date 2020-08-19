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شاهد.. ضبط غرفة سكنية حوّلها عامل لـ"صالون حلاقة" بالطائف

يستقبل الزبائن بعيدًا عن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

كشفت أمانة محافظة الطائف -ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق"- عن غرفة سكنية مخالفة تم تحويلها لصالون للحلاقة؛ حيث يتم فيها استقبال الزبائن وممارسة العمل بعيدًا عن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

مراقبو الأمانة وثّقوا افتقار ذلك الموقع المخالف للاشتراطات البلدية، كذلك مخالفته للأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى عدم وجود شهادة صحية للعامل الممارس لمهنة الحلاقة؛ فيما تم إغلاق ومصادرة محتويات الغرفة، وتطبيق الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

أمانة محافظة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. ضبط غرفة سكنية حوّلها عامل لـ"صالون حلاقة" بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف -ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق"- عن غرفة سكنية مخالفة تم تحويلها لصالون للحلاقة؛ حيث يتم فيها استقبال الزبائن وممارسة العمل بعيدًا عن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

مراقبو الأمانة وثّقوا افتقار ذلك الموقع المخالف للاشتراطات البلدية، كذلك مخالفته للأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى عدم وجود شهادة صحية للعامل الممارس لمهنة الحلاقة؛ فيما تم إغلاق ومصادرة محتويات الغرفة، وتطبيق الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
12:49 PM

شاهد.. ضبط غرفة سكنية حوّلها عامل لـ"صالون حلاقة" بالطائف

يستقبل الزبائن بعيدًا عن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

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فهد العتيبي - الطائف
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كشفت أمانة محافظة الطائف -ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق"- عن غرفة سكنية مخالفة تم تحويلها لصالون للحلاقة؛ حيث يتم فيها استقبال الزبائن وممارسة العمل بعيدًا عن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

مراقبو الأمانة وثّقوا افتقار ذلك الموقع المخالف للاشتراطات البلدية، كذلك مخالفته للأنظمة والتعليمات، بالإضافة إلى عدم وجود شهادة صحية للعامل الممارس لمهنة الحلاقة؛ فيما تم إغلاق ومصادرة محتويات الغرفة، وتطبيق الإجراءات النظامية حيال المخالفة.

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