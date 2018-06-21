"الأرصاد" تنبه جازان.. أمطار رعدية مصحوبة برياح وتدنّ في الرؤية الأفقية

تشمل أبو عريش وبيش وفيفا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهًا حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقة جازان.

وتفصيلًا: أوضحت الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطارًا رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة: أبو عريش وبيش وجازان وفيفا، وتبدأ الحالة الساعة الـ20.30 من مساء الجمعة وتستمر حتى الساعة الـ23.30 من مساء السبت.