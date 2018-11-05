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ختام حملة "بدمك تمنح حياة" بمستشفى فيصل وبنك الدم بالرياض

استمرت 5 أيام بمشاركة نحو 300 متبرع

اختتم فريق "أصدقاء العطاء"، مبادرة حملة التبرع بالدم: "بدمك تمنح حياة"، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث وبنك الدم بالرياض.

استمرت الحملة خمسة أيام، بمشاركة متطوعين ومتطوعات، ونحو 300 متبرع.

وتوافد على الحملة عدد كبير من المستفيدين بالأركان التوعوية المصاحبة للتبرع.

وتهدف الحملة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المتبرعين إلى تعريفهم بأهمية وفوائد التبرع بالدم للمتبرع والمتبرع له، وخصوصًا مرضى أطفال السرطان والفئة المستفيدة من التبرع وشروط وخطوات التبرع.

كما اشتملت المبادرة على الكثير من النصائح التثقيفية والتوعوية وتوزيع الهدايا للمتبرعين، وقيام بعض من الشخصيات المبادرة والمعطاءة بزيارة بنك الدم في المستشفى والتبرع بالدم وتحقيق أهداف الحملة.

ويشار بنجاح الحملة لتعاون: سجل الخلايا الجذعية للتوعية والتبرع بالخلايا الجذعية، ومجموعة كن معجزة للتثقيف والتوعية بالتبرع بالأعضاء، وفريق ‏Photographers للمشاركة في التقاط صور تذكارية للمتبرعين، ومشاركة ملتقى سيدات الأعمال في توفير وجبات صحية للمتبرعين، وأيضًا رعاة ومشاركين.

وقال من إدارة فريق أصدقاء العطاء بندر البريدي، وهيا القحطاني، إن حملة التبرع التي شهدت إقبالاً واسعاً من جميع فئات المجتمع، مبادرة للسعي نحو التثقيف الطبي والوعي الصحي خصوصًا بين فئة الشباب والشابات.

وأشارا إلى أن الحملة لا تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمبادرات الفريق وكخطوة مستقبلية نحو المشاركة المجتمعية التطوعية بين جميع القطاعات.

وفي النهاية، أضاف كلمة شكر لإدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور صالح المفدى، وبنك الدم، عبدالعزيز الجفالي، على التعاون وإتاحة الفرصة لإقامة الحملة .

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ختام حملة "بدمك تمنح حياة" بمستشفى فيصل وبنك الدم بالرياض
سبق

اختتم فريق "أصدقاء العطاء"، مبادرة حملة التبرع بالدم: "بدمك تمنح حياة"، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث وبنك الدم بالرياض.

استمرت الحملة خمسة أيام، بمشاركة متطوعين ومتطوعات، ونحو 300 متبرع.

وتوافد على الحملة عدد كبير من المستفيدين بالأركان التوعوية المصاحبة للتبرع.

وتهدف الحملة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المتبرعين إلى تعريفهم بأهمية وفوائد التبرع بالدم للمتبرع والمتبرع له، وخصوصًا مرضى أطفال السرطان والفئة المستفيدة من التبرع وشروط وخطوات التبرع.

كما اشتملت المبادرة على الكثير من النصائح التثقيفية والتوعوية وتوزيع الهدايا للمتبرعين، وقيام بعض من الشخصيات المبادرة والمعطاءة بزيارة بنك الدم في المستشفى والتبرع بالدم وتحقيق أهداف الحملة.

ويشار بنجاح الحملة لتعاون: سجل الخلايا الجذعية للتوعية والتبرع بالخلايا الجذعية، ومجموعة كن معجزة للتثقيف والتوعية بالتبرع بالأعضاء، وفريق ‏Photographers للمشاركة في التقاط صور تذكارية للمتبرعين، ومشاركة ملتقى سيدات الأعمال في توفير وجبات صحية للمتبرعين، وأيضًا رعاة ومشاركين.

وقال من إدارة فريق أصدقاء العطاء بندر البريدي، وهيا القحطاني، إن حملة التبرع التي شهدت إقبالاً واسعاً من جميع فئات المجتمع، مبادرة للسعي نحو التثقيف الطبي والوعي الصحي خصوصًا بين فئة الشباب والشابات.

وأشارا إلى أن الحملة لا تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمبادرات الفريق وكخطوة مستقبلية نحو المشاركة المجتمعية التطوعية بين جميع القطاعات.

وفي النهاية، أضاف كلمة شكر لإدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور صالح المفدى، وبنك الدم، عبدالعزيز الجفالي، على التعاون وإتاحة الفرصة لإقامة الحملة .

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:57 PM

ختام حملة "بدمك تمنح حياة" بمستشفى فيصل وبنك الدم بالرياض

استمرت 5 أيام بمشاركة نحو 300 متبرع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم فريق "أصدقاء العطاء"، مبادرة حملة التبرع بالدم: "بدمك تمنح حياة"، بمستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث وبنك الدم بالرياض.

استمرت الحملة خمسة أيام، بمشاركة متطوعين ومتطوعات، ونحو 300 متبرع.

وتوافد على الحملة عدد كبير من المستفيدين بالأركان التوعوية المصاحبة للتبرع.

وتهدف الحملة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المتبرعين إلى تعريفهم بأهمية وفوائد التبرع بالدم للمتبرع والمتبرع له، وخصوصًا مرضى أطفال السرطان والفئة المستفيدة من التبرع وشروط وخطوات التبرع.

كما اشتملت المبادرة على الكثير من النصائح التثقيفية والتوعوية وتوزيع الهدايا للمتبرعين، وقيام بعض من الشخصيات المبادرة والمعطاءة بزيارة بنك الدم في المستشفى والتبرع بالدم وتحقيق أهداف الحملة.

ويشار بنجاح الحملة لتعاون: سجل الخلايا الجذعية للتوعية والتبرع بالخلايا الجذعية، ومجموعة كن معجزة للتثقيف والتوعية بالتبرع بالأعضاء، وفريق ‏Photographers للمشاركة في التقاط صور تذكارية للمتبرعين، ومشاركة ملتقى سيدات الأعمال في توفير وجبات صحية للمتبرعين، وأيضًا رعاة ومشاركين.

وقال من إدارة فريق أصدقاء العطاء بندر البريدي، وهيا القحطاني، إن حملة التبرع التي شهدت إقبالاً واسعاً من جميع فئات المجتمع، مبادرة للسعي نحو التثقيف الطبي والوعي الصحي خصوصًا بين فئة الشباب والشابات.

وأشارا إلى أن الحملة لا تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمبادرات الفريق وكخطوة مستقبلية نحو المشاركة المجتمعية التطوعية بين جميع القطاعات.

وفي النهاية، أضاف كلمة شكر لإدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور صالح المفدى، وبنك الدم، عبدالعزيز الجفالي، على التعاون وإتاحة الفرصة لإقامة الحملة .

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