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مجددًا.. "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

أوصت وزارة الصحة اليوم، مجددًا، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

وكانت الصحة قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (850) حالة مؤكدة، وتعافي (975) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10103) حالات؛ منها (1404) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (532785) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (514362) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (9) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجددًا.. "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات
سبق

أوصت وزارة الصحة اليوم، مجددًا، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

وكانت الصحة قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (850) حالة مؤكدة، وتعافي (975) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10103) حالات؛ منها (1404) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (532785) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (514362) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (9) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
03:47 PM
اخر تعديل
08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
04:35 AM

مجددًا.. "الصحة" توصي باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
5
3,377

أوصت وزارة الصحة اليوم، مجددًا، بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.

وكانت الصحة قد أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (850) حالة مؤكدة، وتعافي (975) حالة؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10103) حالات؛ منها (1404) حالات حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (532785) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (514362) حالة.

وفيما يخص الوفيات؛ فقد تم تسجيل عدد (9) حالات؛ حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8320) حالة "يرحمهم الله جميعًا".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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