"الجعيد" إلى عميد بالقوات الخاصة لأمن الطرق

قلد نائب قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب رتبة (عميد) لفيصل بن سعد الجعيد بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة المكلف العميد عبدالعزيز الحماد.



وقد عبر العميد الجعيد عن عميق شكره وامتنانه على الثقة الغالية مؤكدًا بأنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.