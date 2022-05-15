لليوم الخامس على التوالي.. الإصابات بكورونا في تونس "صفر"

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم، عدم تسجيل أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجد فيها لليوم الخامس على التوالي.

وأوضحت في بيانها، اليوم، أنه تمّ إجراء 2200 تحليل مخبري خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حالات التعافي إلى 770 حالة مع استقرار في حالات الوفاة في حدود 45 حالة وفاة، فيما لا تزال 217 حالة إصابة حاملة للفيروس.