النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: انخفاض للحرارة يبدأ اليوم على وسط المملكة وشرقها

توقع أن تسقط زخات مطرية على أجزاءٍ من شمال الرياض والشرقية

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض النسبي من مساء اليوم، خاصة في الوسط والشرق، ولا تغير يُذكر في بقية القطاعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الخامس، متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من شمال منطقتي #الرياض و #الشرقية، وعلى أجزاءٍ من #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف #القصيم، إضافة إلى #الكويت.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: انخفاض للحرارة يبدأ اليوم على وسط المملكة وشرقها
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض النسبي من مساء اليوم، خاصة في الوسط والشرق، ولا تغير يُذكر في بقية القطاعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الخامس، متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من شمال منطقتي #الرياض و #الشرقية، وعلى أجزاءٍ من #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف #القصيم، إضافة إلى #الكويت.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
08:26 AM

المسند: انخفاض للحرارة يبدأ اليوم على وسط المملكة وشرقها

توقع أن تسقط زخات مطرية على أجزاءٍ من شمال الرياض والشرقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,156

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض النسبي من مساء اليوم، خاصة في الوسط والشرق، ولا تغير يُذكر في بقية القطاعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": الحالة الماطرة وفي يومها الخامس، متوقع أن تسقط زخات مطرية متفرقة على أجزاءٍ من شمال منطقتي #الرياض و #الشرقية، وعلى أجزاءٍ من #تبوك #الحدود_الشمالية #الجوف #القصيم، إضافة إلى #الكويت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,685
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,801
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,411
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,786

كاريكاتير

"أردوغان ومحاولات فاشلة لتعكير صفو ضيوف الرحمن"

المقالات

الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة