اليوم.. إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور بحسابات عدد من المستفيدين الجدد

يمثلون الدفعة الأولى.. وإعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي- اليوم الخميس، في إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور في حسابات عدد من المستفيدين الجدد الذين يمثلون الدفعة الأولى.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين، وسيتم إرسال رسالة نصية لهم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة، ليتم إيداع المعاشات في حساباتهم تباعًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب؛ مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

يُذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في تاريخ 20 نوفمبر 2021م استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.