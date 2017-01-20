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اليوم.. إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور بحسابات عدد من المستفيدين الجدد

يمثلون الدفعة الأولى.. وإعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي- اليوم الخميس، في إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور في حسابات عدد من المستفيدين الجدد الذين يمثلون الدفعة الأولى.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين، وسيتم إرسال رسالة نصية لهم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة، ليتم إيداع المعاشات في حساباتهم تباعًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب؛ مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

يُذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في تاريخ 20 نوفمبر 2021م استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.

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اليوم.. إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور بحسابات عدد من المستفيدين الجدد
سبق

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي- اليوم الخميس، في إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور في حسابات عدد من المستفيدين الجدد الذين يمثلون الدفعة الأولى.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين، وسيتم إرسال رسالة نصية لهم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة، ليتم إيداع المعاشات في حساباتهم تباعًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب؛ مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

يُذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في تاريخ 20 نوفمبر 2021م استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
12:02 PM

اليوم.. إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور بحسابات عدد من المستفيدين الجدد

يمثلون الدفعة الأولى.. وإعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
5,297

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي- اليوم الخميس، في إيداع معاشات الضمان الاجتماعي المطور في حسابات عدد من المستفيدين الجدد الذين يمثلون الدفعة الأولى.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي لبقية المستفيدين، وسيتم إرسال رسالة نصية لهم بنتيجة الاستحقاق خلال الفترة القادمة، ليتم إيداع المعاشات في حساباتهم تباعًا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب؛ مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد تاريخ صرف الضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

يُذكر أن منصة الدعم والحماية الاجتماعية بدأت في تاريخ 20 نوفمبر 2021م استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,740
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,582
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,724

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