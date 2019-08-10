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"وزير الأوقاف اليمني" يلتقي ضيوف خادم الحرمين ويشيد بالخدمات

ثمَّن جهود الملك سلمان لاستضافة أسر وذوي الشهداء ودعم اليمنيين

التقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، حجاج أسر وذوي الشهداء من جمهورية اليمن في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أمس الجمعة، الذين استضافهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأشاد عطية بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي هيأها لأسر الضحايا المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لتضميد جراحهم والوقوف بجانبهم، مثمناً دور المملكة الرائد في جمهورية اليمن لوقف عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي قتلت وشردت ويتمت الأطفال من غير حق.

ونوه "عطية" ببرنامج الاستضافة الذي يأتي امتداداً لعطاءات خادم الحرمين الشريفين لأشقائه باليمن، مبيناً أن فضل السعودية وعطاءاتها هي محل تقدير واعتزاز ليس لليمنيين فحسب بل لجميع المنصفين بالعالم.

وعبر في ختام زيارته عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لما قدمه من مكرمة إنسانية ليست فقط لجمهورية اليمن وإنما للعالم الإسلامي كله، داعياً الله له التوفيق والسداد، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة على جهوده الحثيثة لتقديم أرقى الخدمات وأميزها للمستضافين إلى جانب البرامج العلمية والدعوية التي ستساهم في تبصيرهم بأمور دينهم ووسطية الإسلام واعتداله.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير الأوقاف اليمني" يلتقي ضيوف خادم الحرمين ويشيد بالخدمات
سبق

التقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، حجاج أسر وذوي الشهداء من جمهورية اليمن في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أمس الجمعة، الذين استضافهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأشاد عطية بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي هيأها لأسر الضحايا المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لتضميد جراحهم والوقوف بجانبهم، مثمناً دور المملكة الرائد في جمهورية اليمن لوقف عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي قتلت وشردت ويتمت الأطفال من غير حق.

ونوه "عطية" ببرنامج الاستضافة الذي يأتي امتداداً لعطاءات خادم الحرمين الشريفين لأشقائه باليمن، مبيناً أن فضل السعودية وعطاءاتها هي محل تقدير واعتزاز ليس لليمنيين فحسب بل لجميع المنصفين بالعالم.

وعبر في ختام زيارته عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لما قدمه من مكرمة إنسانية ليست فقط لجمهورية اليمن وإنما للعالم الإسلامي كله، داعياً الله له التوفيق والسداد، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة على جهوده الحثيثة لتقديم أرقى الخدمات وأميزها للمستضافين إلى جانب البرامج العلمية والدعوية التي ستساهم في تبصيرهم بأمور دينهم ووسطية الإسلام واعتداله.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
11:19 AM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
02:05 PM

"وزير الأوقاف اليمني" يلتقي ضيوف خادم الحرمين ويشيد بالخدمات

ثمَّن جهود الملك سلمان لاستضافة أسر وذوي الشهداء ودعم اليمنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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التقى وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية، حجاج أسر وذوي الشهداء من جمهورية اليمن في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أمس الجمعة، الذين استضافهم برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأشاد عطية بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي هيأها لأسر الضحايا المشاركين في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، لتضميد جراحهم والوقوف بجانبهم، مثمناً دور المملكة الرائد في جمهورية اليمن لوقف عدوان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التي قتلت وشردت ويتمت الأطفال من غير حق.

ونوه "عطية" ببرنامج الاستضافة الذي يأتي امتداداً لعطاءات خادم الحرمين الشريفين لأشقائه باليمن، مبيناً أن فضل السعودية وعطاءاتها هي محل تقدير واعتزاز ليس لليمنيين فحسب بل لجميع المنصفين بالعالم.

وعبر في ختام زيارته عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لما قدمه من مكرمة إنسانية ليست فقط لجمهورية اليمن وإنما للعالم الإسلامي كله، داعياً الله له التوفيق والسداد، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة على جهوده الحثيثة لتقديم أرقى الخدمات وأميزها للمستضافين إلى جانب البرامج العلمية والدعوية التي ستساهم في تبصيرهم بأمور دينهم ووسطية الإسلام واعتداله.

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